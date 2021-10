Apple iOS 15.1: Großes Update für iPhones verfügbar - Das ist neu

Mit iOS 15.1 und iPad OS 15.1 startet Apple ab sofort die Verteilung des ersten großen Software-Updates für iPhones und iPads seit der Einführung des jüngsten Betriebssystems. Vor allem das neue iPhone 13 (Pro) kann von den lang erwarteten Funktionen profitieren.

ProRes-Videso, HomeKit-Upgrade und wichtige Bugfixes

Auch in diesem Jahr haben es zum Marktstart des neuen iPhone-Betriebssystems nicht alle Features auf die Smartphones des kalifornischen Unternehmens geschafft, von denen man jetzt die wichtigsten nachreicht. Im Mittelpunkt steht SharePlay, eine neue Methode, um mit Hilfe von FaceTime-Anrufen verschiedene Inhalte der Apple TV-App , von Apple Music und "anderer unterstützter App Store-Apps" per Video mit Freunden, der Familie und Arbeitskollegen zu teilen. Alle an der Videokonferenz beteiligten Personen können dabei die Wiedergabe von Inhalten anhalten, starten, zurückspulen oder schnell vorspulen.Das Update auf iOS 15.1 bringt diverse Vorteile für das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max mit sich. So wird es Besitzern der neuen Smartphones jetzt auch ermöglicht, Videos im ProRes-Codec aufzunehmen oder den automatischen Wechsel zum Makromodus zu deaktivieren, zudem normalerweise bei besonders nahen Objekten umgeschaltet wird. Weiterhin gehören neue Automationen für HomeKit-fähige Luftfeuchtigkeits-, Luftqualitäts- und Lichtpegel-Sensoren und Kurzbefehle für das Vertexten von Bilder und GIFs zu den neue Funktionen.Abschließend widmet sich Apple den Bugfixes. So merzen iOS 15.1 und iPadOS 15.1 unter anderem Probleme aus, die zu fehlerhaften "Speicher voll"-Hinweisen innerhalb der Fotos-App führten oder in der Wetter-App die Anzeige der aktuellen Temperatur für den eigenen Standort verhinderten. Ebenso soll es nicht mehr passieren, dass ein gesperrter Bildschirm die Audiowiedergabe verhindert oder die Wallet unerwartet beendet wird, wenn die VoiceOver-Funktion im Einsatz ist. Auch die Batteriealgorithmen des iPhone 12 (Pro) wurden von Apple optimiert.Die neue Firmware kann jetzt über die bekannten Einstellungen im Menüpunkt Allgemein -> Softwareupdate heruntergeladen und installiert werden.