Chinesischer Autohersteller will flugfähigen PKW 2024 im Handel haben

Der chinesische Autohersteller Xpeng hat auf einem gestrigen Event unter anderem seine Planungen für einen flugfähigen PKW vorgestellt. Im Normalzustand soll das HT Aero allerdings wie ein normales Auto auf der Straße fahren können.

Verkaufsstart fest geplant

Bisherige Konzepte kleiner Flugsysteme sahen meist aus wie größere Drohnen , die sich zumindest auf dem Boden bewegen können. Das Konzept Xpengs erinnert hingegen deutlich stärker an die futuristischen Erfindungen in älteren James Bond-Filmen. Ein Rendering dessen, was sich das Unternehmen vorstellt, sieht aus wie ein Sportwagen mit einem doppelten Rotor-System an Seitenauslegern.Den Angaben zufolge soll es möglich sein, die Rotoren einzuklappen, damit HT Aero in ein Format kommt, das für den Betrieb auf normalen Straßen zugelassen wäre. Wie das im Detail funktionieren soll, ist allerdings noch nicht offensichtlich - beim Rendering ist eine solche Funktion nur bedingt vorstellbar. Allerdings handelt es sich dabei letztlich auch nicht um das endgültige Aussehen, wie man seitens Xpengs anmerkte.Intern scheinen also verschiedene Optionen vorzuliegen, die derzeit noch auf ihre Umsetzbarkeit getestet werden. Klar ist allerdings schon, dass man auch an verschiedene Sicherheits-Vorkehrungen denkt, die für den Einsatz bei normalen Verbrauchern unabdingbar wären. So wird das HT Aero beispielsweise über einen integrierten Fallschirm verfügen, der ausgelöst wird, falls es während des Fluges zu Problemen kommt. Der Hersteller ist entschlossen, das System im Jahr 2024 auf den Markt zu bringen.Das flugfähige Auto ist dabei noch eine der weniger Originellen Ideen, die das Unternehmen auf seinem Technologie-Event vorstellte. So arbeiten die Entwickler auch an einem Roboter-Pferd, das mit zahlreichen Sensoren seine Umgebung erkennen soll. Dieses soll später einmal für Ausritte genutzt werden können und würde dabei nicht die tägliche Pflege wie ein echtes Tier benötigen.