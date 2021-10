AVM legt mit Bugfix-Update für Nutzer der FritzApp TV für Android nach

Der Internet-Spezialist AVM hat für die Smartphone-App FritzApp TV für Android nun ein Update nachgereicht. Es stehen vor allem Optimierungen an, sowie einige Fehlerbereinigungen für den Multitasking-Modus zur Verfügung.

Release-Notes Behoben: nach kurzem Multitasking der FritzApp TV (z.B. Benachrichtigungen betrachten) bleibt ein Balken stehen

Behoben: nach einem Programmwechsel wird der Vollbildschirm-Modus verlassen

Erst gestern gab es einige neue Update für die FritzApps von AVM , nun legt der Anbieter mit einem weiteren Update für Android-Nutzer nach. Gestern waren schon die iPhone- und iPad-Nutzer dran. Das Update wird allen Nutzern empfohlen und kann am einfachsten über die Update-Funktion direkt auf dem Smartphone oder über den Play Store bezogen werden. Die FritzApp TV hatte vor Kurzem schon Verbesserungen bekommen, nun sind es laut AVM Fehlerbehebungen. Dabei war es zu einem Problem bei Nutzern gekommen, dass der Vollbildschirm-Modus verlassen wird, wenn das Programm gewechselt wird. Das ist nun behoben worden. Wir haben die kompletten Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt, viele Änderungen gibt es aber nicht.Die Aktualisierung für die FritzApp TV für Android auf Version 2.0.2 steht ab sofort zur Verfügung. Weitere Details werden nicht genannt.Mindestvoraussetzung ist Android Version 7.0 und je nach angebundener FritzBox FritzOS ab 6.20. Mit FritzApp TV lassen sich als Kabel-Kunde alle unverschlüsselten Kabel-TV Sender sehen, wenn man dazu entweder eine FritzBox Cable mit TV-Streaming-Funktion oder einem FritzWLAN Repeater DVB-C einsetzt. Weitere Änderungen sind nicht bekannt. AVM bittet Nutzer der App, ihnen wie gehabt weiteres Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps zu verbessern und Probleme schneller auszumerzen. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche können über das Feedback an AVM übermittelt werden.