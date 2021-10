Apple-Event: Insider erwarten AirPods 3-Vorstellung am 18. Oktober

Die Gerüchte rund um die dritte Generation der Apple AirPods verdichten sich - schon wieder. Wurden die neuen Wireless-Kopfhörer bereits zur iPhone 13-Vorstellung im September erwartet, dürfte es auf dem "Neue Dimensionen"-Event am 18. Oktober endlich soweit sein.

Überraschung oder doch nur alter Wein in neuen Schläuchen?

Daniel Romero / Unsplash

Zwei Jahre sind mittlerweile seit der Markteinführung der zweiten AirPods-Generation vergangen, die sich im Wesentlichen nur mit einem verbesserten Audio-Chip und dem optional kabellos aufladbaren Charging-Case von der Urform der Apple-Kopfhörer abheben konnte. Nach diversen Spekulationen soll nun der Startschuss der dritten Generation fallen. Und in gewohnter Apple-Manier gehen Experten dabei von einer erneuten Resteverwertung aus.Schenkt man den Leaks und Gerüchten der letzten Monate sowie den neuen "Bestätigungen" des oft gut informierten Insiders PandaIsBald (via MacRumors ) Vertrauen, basieren die neuen Truly-Wireless-Headphones auf dem Design der ebenfalls bereits seit zwei Jahren erhältlich AirPods Pro. Im Gegensatz zu den deutlich teureren Kopfhörer sollen die AirPods 3 allerdings auf eine aktive Geräuschunterdrückung (engl. Active Noise Cancelling, kurz ANC) und ein abschirmendes In-Ear-Design verzichten.Bisher ist unklar, ob Apple die zweite Generation mit langen Stegen zu einem günstigen Einstiegspreis weiterhin im Sortiment behalten wird oder ob die kompakteren AirPods 3 diese ersetzen werden. Preislich liegen die aktuellen Modelle im Apple Store bei 179 Euro mit klassischem und 229 Euro mit kabellosem Ladecase, während Händler die Kopfhörer im Preisvergleich bereits ab 125 Euro führen. Bisher ist davon auszugehen, dass Apple die Preise der zweiten Generation für die neuen Modelle der dritten Generation übernehmen wird.Es ist zu erwarten, dass die Kalifornier am 18. Oktober 2021 (Montag) Licht ins Dunkel bringen und neben neuen MacBooks und dem Apple M1X-Chip mit neuen AirPods auftreten. Die Übertragung des Apple-Events beginnt ab 19 Uhr deutscher Zeit. Den Livestream werden wir wie üblich in unserem großen Special einbinden.