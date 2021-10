Apple stellt die verbesserten AirPods der dritten Generation vor

Bei seinem Unleashed-Event hat Tim Cook gleich zu Beginn zwei Fixpunkte vorgegeben: Musik und Macs. Highlight des Musikteiles waren natürlich die neuen AirPods: Diese erinnern stark an die AirPods Pro, bieten aber erwartungsgemäß kein ANC. Dafür sind sie natürlich günstiger.

AirPods treffen AirPods Pro

Für 199 Euro zu haben

Man kann Apple mögen oder nicht, Fakt ist aber, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino die Klasse der "True Wireless"-Kopfhörer populär gemacht hat. Verantwortlich dafür waren natürlich die ersten AirPods von 2016, diese liegen mittlerweile in einer dritten Generation vor.Es ist gleich auf den ersten Blick erkennbar, dass die neuesten AirPods deutlich anders aussehen als die Vorgänger: Denn vorbei sind die Zeiten des besonders langen Schafts, die AirPods 3 greifen Design und Bauart der AirPods Pro auf. Auf den ersten bzw. schnellen Blick kann man die normalen AirPods auch mit der Pro-Variante verwechseln, allerdings fehlen bei den heute vorgestellten Kopfhörern die Gummi-Aufsätze. Abgesehen davon gibt es aber nur wenige äußerlich erkennbare Unterschiede zwischen den beiden Modellen.Es gibt aber auch funktionelle Verbesserungen: Die neuen AirPods sind nun auch wasser- und schweißgeschützt (einen IP-Wert nennt Apple aber nicht), die Akkulaufzeit wurde nach Angaben des Hersteller auf sechs Stunden verlängert - also etwa eine Stunde mehr als beim Vorgänger. Mit dem Case kommt man auf 30 Stunden, ein Aufladen im Case von fünf Minuten gibt eine Laufzeit von rund einer Stunde.Überdies unterstützen die neuen AirPods Spatial Audio und Dolby Atmos. Die AirPods haben einen Custom-Treiber, einen Verstärker mit großem Dynamikbereich sowie einen adaptiven EQ sowie 3D-Audio mit dynamischem Head Tracking.Die neuen AirPods können ab sofort im Apple Store vorbestellt werden, sie kosten 199 Euro. Die Verfügbarkeit im Handel beginnt am Dienstag, den 26. Oktober. Apple verkauft auch weiterhin die AirPods der zweiten Generation, diese kosten 149 Euro. Die AirPods Pro sind für 279 Euro zu haben.