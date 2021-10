Honor: Ex-Huawei-Tochter bestätigt Honor 50-Serie mit Google-Diensten

Die frühere Huawei-Tochtermarke Honor steht vor ihrer Rückkehr nach Europa und will mit der Honor 50-Serie in Kürze ihre ersten zwei neuen Smartphones seit der Abspaltung im letzten Jahr auch hierzulande auf den Markt bringen. Jetzt bestätigte man: Google ist mit an Bord.

Honor

Eigentlich hatte Honor die Einführung neuer Smartphones inklusive der Google-Apps und -Services bereits vor einigen Monaten in Aussicht gestellt, als Firmenchef George Zhang eine entsprechende Ankündigung machte. Im Vorfeld der Markteinführung der Honor 50-Serie deutete sich außerdem schon an, dass Honor diese Pläne auch in die Tat umsetzen würde.Jetzt hat man noch einmal über Twitter ganz offiziell bestätigt : die Honor 50-Serie startet in Europa mit den Google Mobile Services. Dies bedeutet, dass sowohl die Google-Apps in vollem Umfang funktionieren werden, als auch der Google Play Store . Außerdem wird es keine Probleme mit den Apps von Drittanbietern wie Banken, Spielherstellern und anderen Entwicklern geben, bei denen die Google Mobile Services (GMS) Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion sind.Mit der Einführung des Honor 50 inklusive Google Mobile Services bestätigt sich nun, dass Honor nicht unter den gleichen Beschränkungen leidet, wie sie für die frühere Konzernmutter Huawei aufgrund des weitreichenden US-Embargos gelten. Huawei kann nämlich keine Google-Software auf seinen Smartphones anbieten, so dass auch der Play Store betroffen ist. Durch diese Regelungen sind die Verkaufszahlen von Huaweis Smartphones seit geraumer Zeit massiv zurückgegangen.Honor kann durch die Abspaltung von Huawei inwischen aber unabhängig agieren und hat einen Großteil der Mitarbeiter und Partnerbeziehungen der Smartphone-Sparte des chinesischen Konzerns übernommen. Das Honor 50 ist entsprechend modern ausgestattet, bringt es doch ein 6,57 Zoll großes OLED-Display mit FHD-Auflösung, eine 108-Megapixel-Hauptkamera und einen Snapdragon 778G Octacore-SoC von Qualcomm mit integriertem 5G-Modem mit. Preislich geht es hierzulande wohl bei 499 Euro los.