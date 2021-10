Fortnite: Epic Games will den Battle-Royale-Hit offenbar verfilmen

Der Shooter Fortnite ist und bleibt überaus erfolgreich, das Spiel von Epic Games ist auch im vierten Jahr seines Bestehens ungebrochen populär. Epic versorgt den Dauerbrenner regelmäßig mit neuen Inhalten, Events und Skins - und in Zukunft könnte Fortnite sogar im Kino landen.

Fortnite ist nicht gerade für eine komplexe Hintergrund-Geschichte bekannt, diese ist aber auch gar nicht nötig, denn das bunte Battle-Royale-Spektakel sorgt immer noch für volle Kassen bei Epic Games. Das gelingt mit Hilfe zahlreicher, durchaus clever aufgezogener Kooperationen und Crossover mit der heutigen Popkultur und deren Protagonisten bzw. Macher.Bei Epic Games will man aber einen Schritt weitergehen: Denn laut einem Bericht The Information hat man bei Epic bereits Anfang des Jahres einen Fortnite-Film diskutiert und es nicht nur bei Diskussionen belassen. Epic hat einige ehemalige Lucasfilm-Manager angeheuert, die sich um dieses und ähnliche Projekte kümmern sollen.Dazu zählt auch Jason McGatlin, dieser hat die Rolle des President für "Special Projects" übernommen. McGatlin hat zweifellos Erfahrung mit popkulturell relevanten Stoffen und Filmen, denn er war als Executive Producer an mehreren Star Wars-Filmen beteiligt.Freilich ist es noch viel zu früh, über Details oder Handlung zu spekulieren. Man kann natürlich darüber sprechen, ob ein nicht von Story getriebenes Spiel überhaupt verfilmbar ist. Allerdings kann man hier sicherlich auch antworten: Warum nicht? Denn eine Spielwelt wie jene von Fortnite bietet im Wesentlichen die Möglichkeit, sie mit jedem nur erdenklichen Inhalt zu füllen. PCGamesN verweist in diesem Zusammenhang auf Produktionen wie The Lego Movie, auch hier wurde (mit Erfolg) ein "Metaversum" geschaffen - auch ohne jegliche inhaltliche Vorlage. Derzeit ist das aber ohnehin nur Theorie, denn es ist nicht klar, ob und wann ein Fortnite-Film tatsächlich kommen könnte.