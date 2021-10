Xbox Series X: Neue Limited Edition verkleidet als Spongebob & Turtle

Microsoft feiert den kürzlichen Release des Party-Kampfspiels Nickelodeon All-Star Brawl und legt dahingehend seine Xbox Series X in zwei limitierten Custom-Designs neu auf. Die Next-Gen-Konsole zeigt sich dabei wahlweise als Spongebob Schwammkopf und Ninja-Turtle.

Nur für wenige: Microsoft verlost die Sondereditionen

Während viele Gamer ihre Xbox Series X mit personalisierten Skins (z.B. Dbrand) versehen, ist Microsoft bekannt für seine Sonderedition, die unter anderem zuletzt anlässlich des Starts von Far Cry 6 oder dem 20. Jubiläum des Halo-Franchise vorgestellt wurden. Aktuell zeigen sich die Redmonder mit einer Limited Edition ihrer weltweit stetig ausverkauften Konsole im Look zweier bekannter Charaktere, die im Beat'em Up Nickelodeon All-Star Brawl aufeinandertreffen - Spongebob Schwammkopf und Leonardo von den Teenage Mutant Ninja Turtles.Während der quaderförmige Schwamm auch ohne seine drahtigen Beine das Format der Xbox Series X wahrlich optimal ausfüllt, wurde das von Leonardo inspirierte Design mit einem Hinweis auf sein Lieblingsessen bestückt - Pizza. Zusätzlich legt Microsoft die Xbox Wireless-Controller in einem passenden Look neu auf, die den beiden Sondereditionen beiliegen werden. Im Gegensatz zur Halo Limited Edition sollen es die Designs von Spongebob und den Turtles jedoch nicht in den freien Handel schaffen.Microsoft wird die maßgefertigten Xbox Series X-Konsolen in einem Gewinnspiel verlosen. Wer an diesem teilnehmen möchte, muss über einen Twitter-Account verfügen, dem internationalen Xbox-Profil folgen und den passenden Gewinnspiel-Tweet samt des Hashtagsteilen (re-tweeten). Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen aus Xbox Live-unterstützten Ländern, zu denen auch Deutschland zählt. Das Gewinnspiel wird ab sofort und bis zum 25. Oktober 2021 um 5 Uhr (früh) deutscher Zeit veranstaltet.