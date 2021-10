HMD bringt erstes neues Nokia-Tablet seit Jahren - mit LTE für 269 Euro

Der Nokia-Lizenznehmer HMD Global hat mit dem Nokia T20 das erste Tablet der bekannten Marke seit Jahren vorgestellt. Das Android-basierte T20 soll mit einem ordentlichen Display, ausreichender Performance und vor allem einem günstigen Preis locken.

China-CPU macht günstigen Preis möglich - HMD verspricht 2 bzw. 3 Jahre Updates

HMD Global

Das Nokia T20 ist das erste Tablet, das seit dem Ende von Windows Mobile unter der Marke Nokia auf den Markt kommt. HMD Global ist Lizenznehmer für den bekannten Namen und vertreibt seit einigen Jahren mit mäßigem Erfolg neue Android-Smartphones, die meist recht günstig sind, aber eben auch keine Highlights.Beim Nokia T20 setzt man auf eine ähnliche Mischung: Das neue Tablet bietet eine für die meisten Nutzer ausreichende Leistung, glänzt aber auch nicht mit sonderlich guter Ausstattung. Immerhin kann sich der Preis von 269 Euro für das Gerät mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 GB internem Flash-Speicher sowie 4G-LTE-Support durchaus sehen lassen.Auch das Display kann zumindest auf dem Papier mit guten Werten punkten, bietet es doch bei einer Diagonale von 10,4 Zoll ein Seitenverhältnis von 5:3 und löst mit immerhin 2000 x 1200 Pixeln auf. Das LCD-Panel soll mit 400 Candela eine für derartige Bildschirme ordentliche Helligkeit erzielen können und dürfte insgesamt eine relativ gute Bildqualität bieten. Es besitzt zudem eine Abdeckung aus "Sicherheitsglas", die vor Kratzern und Schlägen schützen soll.Der niedrige Preis wird unter anderem durch den hier verwendeten Prozessor erzielt: HMD Global setzt auf den Unisoc T610 Tiger Octacore-SoC, der mit sechs ARM Cortex-A55- und zwei Cortex-A75-Kernen aufwartet, die maximal 1,8 Gigahertz erreichen. Damit bewegt sich das Gerät wohl in Sachen Performance ungefähr auf dem Niveau von Smartphones der Mittelklasse aus dem Vorjahr, was für ein günstiges Tablet durchaus in Ordnung gehen sollte.Zur weiteren Ausstattung gehören ac-WLAN, LTE , ein MicroSD-Kartenslot und ein USB Type-C-Port, über den das Nokia T20 mit bis zu 15 Watt geladen werden kann. Der Akku ist 8200 mAh groß und müsste damit recht ordentliche Laufzeiten zulassen. Die Frontkamera bietet fünf Megapixel und wird somit für Videotelefonie ausreichen. Die rückwärtige Kamera löst mit immerhin acht Megapixeln auf und hat einen Autofokus.Hinzu kommen auch noch zwei Stereolautsprecher mit eigenem Verstärker. HMD Global vertreibt das Nokia T20 mit Android 11 und verspricht, das Tablet zwei Jahre lang mit Be­triebs­sys­tem-Up­grades zu bedienen. Außerdem sollen drei Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates für das hier verwendete Android ausgeliefert werden.Bei einem Preis von 269 Euro für die LTE-Ver­si­on ist das Nokia T20 immerhin mit einer Rückseite aus Aluminium ausgestattet, bei der an einem Rand ein Streifen aus Kunststoff eingelassen ist, um die Funkantennen nicht zu blockieren. Es gibt in einigen Ländern auch noch eine Variante mit auf drei Gigabyte Arbeitsspeicher und 32 GB internen Flash-Speicher reduzierter Ausstattung, die nur WLAN unterstützt. Diese soll 239 Euro kosten, wird aber in Deutschland wohl nicht offiziell angeboten.