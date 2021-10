Bestätigt: Captain James T. Kirk fliegt endlich wirklich ins Weltall

Die Gerüchteküche hatte es schon vor ein paar Tagen herausposaunt, nun wurde es offiziell durch das Raumfahrtunternehmen Blue Origin bestätigt: William Shatner alias Captain James T. Kirk wird endlich einmal leibhaftig ins Weltall fliegen.

Der älteste Mensch, der bisher ins All flog

Geheime Planungen

Paramount/CBS

Der 90-jährige Schauspieler hat sich einen Platz beim nächsten bemannten Weltraumflug beim Amazon-Gründer Jeff Bezos gesichert. Der nächste Start von Blue Origin ist dabei bereits für den 12. Oktober eingeplant - lange wird Shatner also nicht mehr warten müssen, bis ihm der Traum des Weltraumbesuchs erfüllt wird. Zwar wird er selbst kein Raumschiff steuern, dennoch dürfte es ein ganz besonderer "Jungfernflug" für Captain Kirk werden. "Zwei unglaubliche und inspirierende Menschen werden die #NS18 Crew verstärken. Schauspieler William Shatner und Audrey Powers, Vizepräsidentin für Mission und Flugbetrieb bei Blue Origin", meldete das Raumfahrt-Unternehmen nun. Shatner freute sich daraufhin, dass er nun endlich seinen Flug bestätigen darf:Shatner wird mit seiner Kurzreise dann gleich zweifach Geschichte schreiben. Der 90-jährige Schauspieler wird der älteste Mensch sein, der bisher jemals ins All geflogen ist. Zudem wird er der erste "Star Trek"-Captain im Weltraum sein.Schon vor ein paar Tagen hatten wir zudem von einem Projekt berichtet, das Shatner zusammen mit dem Sender Discovery erarbeitet hat. Shatner arbeitet demnach an einer Dokumentation, in der es laut der Gerüchteküche um Star Trek und dessen Einfluss auf die Wissenschaft geht. Einzelheiten sind aber nicht bekannt, nur, dass beim Flug gefilmt wird. Beim ersten "kommerziellen" Jungfernflug im Juli 2021 von Blue Origin hatte Jeff Bezos seinen Bruder Mark, den Testpilot Wally Funk und den Hochschulabsolventen Oliver Daemen mit dabei. Daemens Vater hatte den Platz für stolze 20 Millionen Dollar ersteigert.