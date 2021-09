Captain Kirk alias William Shatner fliegt mit Amazon-Chef ins All

William Shatner alias Captain James T. Kirk will nun tatsächlich ins Weltall fliegen. Laut der Gerüchteküche hat sich der 90-jährige Schauspieler einen Platz beim zweiten bemannten Weltraumflug von Blue Origin gesichert.

Der älteste Mensch, der bisher ins All flog

Mysteriöses Filmprojekt

Paramount/CBS

Laut dem Online-Magazin TMZ wird William Shatner sich zwar "nicht dorthin wagen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist", aber er wird zumindest sich dort hin wagen, wo bisher nur sehr wenige Menschen zuvor gewesen sind: Shatner alias Captain James T. Kirk aus der ersten StarTrek-Serie aus den 1960er-Jahren, will mit Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Raumflug starten.Der 90-jährige Schauspieler soll laut den Informationen des Online-Magazins Teil der zweiten Crew sein, die den Weltraumflug in der New Shepard-Kapsel unternimmt. Damit wäre er der älteste Mensch, der jemals ins All geflogen ist.Es heißt, Shatner werde bereits im Oktober für den 15-minütigen zivilen Flug an Bord sein. Den Plänen nach soll dann alles so laufen wie schon beim ersten Flug von Blue Origin. Laut den Insider-Quellen von TMZ soll diese Mission für eine Dokumentation gefilmt werden. Shatner habe dabei mit seinem Team eine Idee dem Sender Discovery vorgestellt, doch das kam dann schließlich nicht zustande. Das Projekt von "Kirk" soll nun aber realisiert werden - ob es ein "Amazon Original" wird, ist dabei unklar.Unklar ist auch, wer Shatner auf dem Flug begleiten wird, aber es dürfte sich um eine recht elitäre Gesellschaft handeln, die als Amateur-Astronauten das zweite Team stellen wird.Beim Jungfernflug im Juli hatte Jeff Bezos sein Bruder Mark, den Testpilot Wally Funk und den Hochschulabsolventen Oliver Daemen mit dabei. Daemens Vater hatte seinem Sohn den Platz für 20 Millionen Dollar ersteigert.