Steam-Spiel mit der schlechtesten Bewertung: Konami sagt "Sorry"

Es ist das mit Abstand am schlechtesten bewertete Spiel auf Steam : Geht es nach der Nutzermeinung, hat sich Konami für eFootball 2022 im Sprint eine rote Karte verdient und sollte wohl vom Platz gejagt werden. Der Entwickler bittet kleinlaut um Verzeihung und gelobt Besserung.

Eine echte Glanzleistung: Negativ-Spitzenreiter bei Steam

Konami sagt "Sorry"

Dass Spieler bei Problemen durchaus laut ihrem Unmut Luft machen, ist bekannt. Um auf der Spieleplattform Steam im Eiltempo die mit Abstand schlechteste Bewertung zu erhalten, muss man aber als Entwickler mehr als nur ein paar kleine Stolperer hinlegen. Der aktuelle Inhaber dieses unrühmlichen Ranges : eFootball 2022 von Konami. Nur wenige Tage nach dem offiziellen Release schafft es der Titel mit knapp 12.000 Rezensionen auf eine Bewertung von "Äußerst negativ" und einen Score von 0,89."Die einzige logische und mögliche Erklärung dafür, wie schlecht dieses Spiel ist, ist die, dass Konami den Bankrott erklären will oder so. Das ist gleichermaßen lächerlich und traurig", so einer der unzähligen wütenden Rezensenten. "Das Gameplay ist schlechter als je zuvor und es fühlt sich wie ein Mobile Game an. Außerdem ist die Grafik der neuen Engine viel schlechter als die alte", so ein anderer bitter enttäuschter Spieler.Neben den recht emotionalen Beiträgen sprechen aber auch viele kalte Fakten dafür, dass der PES-Nachfolger eFootball zum Start kaum auf die Beine kommt. Das Spiel ist geplagt von vielen Fehlern, die sich von kleinen Problemen mit Zwischensequenzen, Gesichtsausdrücken und Bewegungen, bis hin zu essenziellen Features wie dem Ballverhalten erstrecken.Für Konami bleibt zum aktuellen Zeitpunkt nur, sich mit einer Bitte um Verzeihung zu Wort zu melden. Man habe nach dem Release "viel Feedback" erhalten und könne die beschriebenen Probleme der Nutzer "bestätigen". Dabei scheint sich der Entwickler selbst noch nicht so sicher, wo man mit der Reparatur anfangen soll: Man werde "weitere Meinungen" durch Fragebögen an Nutzer einholen. Ein erstes Update soll im Oktober erscheinen. "Wir werden unser Möglichstes tun, um so viele Nutzer wie möglich zufriedenzustellen", so Konami.