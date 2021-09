Grüne und FDP verhandeln und sorgen mit Selfie für einen Meme-Hit

Nach der Wahl ist vor den Koalitionsverhandlungen: Das ist das aktuelle Motto in der deutschen Politik. Derzeit sind alle Augen auf die Grünen und die Liberalen gerichtet und die Parteispitzen haben mit einem Selfie für das erste Meme der wohl künftigen Regierungsparteien gesorgt.

Name this band

Ampel- oder Jamaika-Koalition: Das ist die Frage, die sich derzeit Deutschland stellt bzw. jene Teile, die sich für Politik interessieren - allen voran Wahlsieger SPD sowie die Unionsparteien CDU und CSU. Denn aktuell hängt alles von den Grünen und der FDP ab, ob es eine so genannte Ampel (Rot, Gelb, Grün) gibt oder ob die Reise nach Jamaika (Schwarz, Gelb, Grün) führt.Dafür haben sich die Parteichefs der Grünen und der Liberalen zu ersten Gesprächen getroffen, bevor man in etwaige Verhandlungen mit den großen Parteien geht, will man die eigenen Positionen abstimmen.Und das erste Treffen verlief offenbar bestens, jedenfalls teilten alle vier Beteiligten - FDP-Chef Christian Lindner und Generalsekretär Volker Wissing sowie die beiden Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock - auf Instagram dasselbe Selfie. Dieses sollte natürlich Einigkeit und Gesprächsbereitschaft signalisieren.Das Foto hatte nicht nur für politische Signalwirkung, sondern wurde auch zum Meme: Denn Nutzer in sozialen Netzwerken griffen das Bild für allerhand Schabernack auf. Die einen erinnerte es an ein Band-Foto und schnell gab es Aufrufe, die Band auf dem Bild zu benennen.Andere wiederum nahmen die Aufnahme und bearbeiteten es mit Hilfe einer KI-Deepfake-App, die dem Quartett bekannte Songs auf die Lippen legt - darunter "We Are Family" von Sister Sledge oder auch den antifaschistischen Partisanen-Song "Bella ciao". Andere wiederum stellten sich die Frage, wie Armin laschet seinen Machtanspruch bzw. Regierungsauftrag anmelden könnte.Es gab auch diverse humorvolle Bildunterschriften und diverse andere Meme-Scherze. Das zeigt auch: Politik ist in der Regel eine bierernste Angelegenheit - manchmal gibt es aber durchaus auch etwas zum Lachen.