Regierungskrise in Großbritannien: Boris Johnson geht, Netz spottet

In den vergangenen Tagen hat sich in Großbritannien ein politisches Beben abgespielt. Der an seinem Sitz festklebende Boris Johnson hat sich nach einer beispiellosen Welle von Rücktritten seiner Minister jetzt aber doch zum Rücktritt entschlossen. Für das Netz ist das ein Fest.

Boris - Allein zu Haus

United Kingdom Government

Der britische Premierminister Boris Johnson galt lange Zeit als politischer Überlebenskünstler. Denn auch eine beeindruckende Reihe an Skandalen konnte er überstehen und sich an der Spitze der Regierung halten. Doch die jüngsten Enthüllungen rund um Belästigungsvorwürfe gegen ein Mitglied der konservativen Partei brachten das Fass zum Überlaufen. Johnson, der anfangs angab, nichts davon zu wissen, wurde nämlich dabei erwischt, gelogen zu haben, und zwar ziemlich plump.Das führte dazu, dass zunächst zwei Minister ihre Rücktritte einreichten, das löste eine Welle an zurückgelegten Posten aus. Mehr als 40 Minister und Staatssekretäre legten ihre Ämter nieder, selbst bislang treue Unterstützer kehrten dem Torries-Parteichef den Rücken zu.Johnson klammerte sich an seinem Job fest, doch letztlich wurde es selbst ihm zu viel. Zum Zeitpunkt dieses Artikels hat er seinen Rücktritt zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben, laut übereinstimmenden Medienberichten soll das im Verlauf des Tages aber erfolgen.Für das Netz und Nutzer in sozialen Netzwerken waren die letzten Tage indes ein Fest: Denn der so polarisierende britische Premier ist bekannt dafür, keine Hemmungen zu haben, sich selbst zum Clown zu machen - entsprechend einfach war es, ihn ins Visier von Spott und Satire zu nehmen.Witze und Memes gab es u. a. zu Johnson und seinem mittlerweile völlig verwaisten Kabinett, auch die Queen wurde immer wieder erwähnt. Selbst Johnsons Kater Larry stellte seinem Herrchen ein Ultimatum und forderte ihn zum Auszug aus der Downing Street mit der Hausnummer 10 auf. Weitere Tweets und Memes findet ihr weiter unten, deren Zahl wird in den nächsten Stunden und Tagen sicherlich noch wachsen.