Edge hat Releasezyklus geändert: Neue Funktionen nun alle vier Wochen

Microsoft Edge ist in der Version 94 ab sofort im sogenannten "Stable-Kanal" verfügbar. Das Update markiert den Wechsel von einem sechswöchigen zu einem vierwöchigen Veröffentlichungszyklus. Microsoft passt sich damit der Entwicklung von Google Chrome weiter an.

Vierwöchiger Major-Release-Zyklus startet

Angekündigt hatte der Konzern diesen Schritt bereits Anfang des Jahres. Im März teilte Microsoft dann mit, dass der schnellere Release-Zyklus Edge-Nutzern künftig neue Funktionen häufiger beziehungsweise in einem schnelleren Rhythmus zur Verfügung stellen wird. Dieser Wechsel ist nun vollzogen, damit gibt es ab sofort alle vier Wochen grundlegende Neuerungen. Alternativ - und zwar vor allem für Unternehmen - bietet Microsoft darüber hinaus eine neue, achtwöchige "Extended Stable"-Release-Option an. Dieser Kanal erhält alle zwei Wochen Sicherheitsupdates (plus Notfall-Updates außer der Reihe). Funktionen werden aber nur alle acht Wochen neu freigeben, sodass Unternehmen sich besser mit etwaigen Änderungen vertraut machen können.Das soll auch verhindern, dass Nutzer zum Beispiel aufgrund von Kompatibilitätsproblemen durch neue Versionen den Browser nicht wie gewohnt nutzen können. Ein wichtiges Beispiel ist, durch einen Bug im Home-Office plötzlich nicht mehr arbeiten zu können.Als Google seinen einen neuen vierwöchigen Major-Release-Zyklus für Chromium angekündigt hat, haben sich viele gefragt, wie Microsoft darauf regieren wird. Schließlich ist der neue Edge auf eben dieser Chromium-Basis aufgebaut. Die Antwort ist nun einfach. Ab Oktober wird es für den Edge-Browser neben den Canary-, Dev-, Beta- und Stable-Channel-Releases künftig die Extended-Stable-Option geben. Bisher ist es so, dass Microsoft im Grunde rund alle sechs Wochen eine neue Edge-Version herausgibt.Nun wechselt das Team in einen monatlichen Rhythmus, in etwa so, wie man das auch bei Windows macht. Es gibt jeden Monat ein großes Update und dazu Sicherheitsaktualisierungen. Soweit aktuell bekannt ist, plant das Edge-Team aber keinen festen Termin für die Edge-Updates, also keinen "Patch-Day" und keinen "Feature-Day".