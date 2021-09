Feinschliff: Microsoft stattet Edge-Browser mit Windows 11-Design aus

Zwei Wochen vor dem offiziellen Release von Windows 11 bringt Microsoft die dafür lang erwarteten Design-Elemente ohne Umwege im neuesten Edge 95 unter. Aktuell wird der Browser im Dev-Channel mit frischen Design-Optionen und -Elementen sowie weiteren Features angeboten.

Neue Features im Microsoft Edge 95.0.1020.0 (Dev-Build)

Visuelle Updates im Stil von Windows 11 (beachten Sie, dass diese noch in der Entwicklung sind).

Die Möglichkeit, PDFs mit Freiformtext zu kommentieren.

PDFs können die Seite, auf der sie sich befanden, wiederherstellen, wenn sie erneut geöffnet werden.

Die Möglichkeit, Web-Captures mit Tinte zu kommentieren.

Es wurde eine Richtlinie hinzugefügt, die steuert, ob Intranet-Dateilinks aktiviert sind, wodurch gesteuert wird, ob Datei-URLs auf Intranetseiten den Datei-Explorer öffnen.

Unterstützung für die Richtlinie von Chromium aktiviert, um zu steuern, ob die gemeinsame Nutzung von Cross Origin Web Assembly Module aktiviert ist.

Aktivierte Unterstützung für die Richtlinie von Chromium, die steuert, ob die Display Capture Permissions Policy aktiviert ist.

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Während die optischen Änderungen im Zuge des Windows 11-Release bereits in früheren Edge-Versionen via Flag-Einstellungen aktiviert werden konnten, führt Microsoft diese im finalen Build von Edge 95 als neuen Standard ein. Nahezu sämtliche Elemente des auf Google Chromium basierenden Browsers erhalten somit in erster Linie die von Windows 11 bekannten abgerundeten Ecken und durchscheinende, marginal transparente Designs im Bereich der Titelleiste und des Kontextmenüs.In den offiziellen Patch-Notes stellt Microsoft klar, dass sich auch dieses visuelle Update im Windows 11-Stil noch immer in der Entwicklung befindet und sich in Zukunft weiter verändern kann. Bleiben die Redmonder allerdings ihrem Vier-Wochen-Plan treu, handelt es sich beim jetzt veröffentlichten Edge-Build 95.0.1020.0 um die finale Version des Edge 95, der spätestens zum 5. Oktober auf vielen Windows 11-Systemen Einzug halten wird.Zu den weiteren Features des Edge-Updates im Dev-Channel gehören Änderungen am Umgang mit Dateien im Portable Document Format (PDF). Bei der "Wiederherstellung" von bereits geöffneten PDFs merkt sich Microsofts Browser ab sofort den letzten Stand und bringt Nutzer direkt zu den aufgerufenen Seiten des Dokuments zurück, auf denen sie es verlassen haben. Ebenso behält Edge die Zoomstufe und das angepasste Layout im Gedächtnis. Falls nicht gewünscht, kann diese neue Funktion manuell deaktiviert werden.