Jetzt aktualisieren: Microsoft startet neue Funktionen für Edge-Browser

Microsoft hat ein weiteres Update für den Edge-Browser veröffentlicht. Es behebt eine Reihe von Schwachstellen und führt zudem neue Funktionen ein. Es ist das erste Update nach der Änderung zum neuen Release-Zyklus . Die neue Version ist 95.0.1020.30.

Sicherheitsupdate

Details folgen

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Das Update wird jedem Edge-Nutzer dringend empfohlen. Wer unter Windows den neuen Microsoft Edge nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update. Die neueste Version hat die Nummer 95.0.1020.30, steht auch bereits bei uns im WinFuture-Downloadcenter bereit und kann am Ende dieses Beitrags heruntergeladen werden. Zu den Neuerungen gehört unter anderem die Unterstützung für Downloads von progressiven Webanwendungen (PWAs) und WebView. Zudem startet ein neuer Effizienzmodus, der helfen soll, die Akku-Laufzeit bei Laptops zu verbessern. Dazu kommen einige Verbesserungen, unter anderem für das Lesen von PDFs im Browser und für die Sammlungen.Viele Details sind zu den einzelnen Sicherheitslücken noch nicht bekannt. Google hatte allerdings eine Warnung für Chromium veröffentlicht. Bei Microsoft heißt es zum sicherheitsrelevanten Teil des Updates: "Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 95.0.1020.30) veröffentlicht, in den die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts integriert sind. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates ."In dem zitierten Sicherheits-Leitfaden wurden bislang lediglich die oben genannten CVE-Nummern zu den Schwachstellen veröffentlicht. Dass über diese Schwachstellen selbst noch recht wenig bekannt ist, liegt daran, dass Microsoft außer den Benachrichtigungen für die einzelnen sicherheitsrelevanten Änderungen zum Start des Updates keine ausführlichen Veröffentlichungs-Notizen mit beifügt. In der Vergangenheit folgten weiterführende Details erst Tage nach dem eigentlichen Update, da man so die Nutzer schützen will.