WhatsApp: iOS-zu-Android-Transfertool ist da, aber nur für Samsung

Wie angekündigt hat WhatsApp ein Tool zum Transferieren von Chats vom iPhone zu Android gestartet. Das Tool hat den Betatest verlassen und steht nun für alle Nutzer zur Verfügung - wenn sie ein unterstütztes Samsung-Gerät besitzen.

Noch einiges unklar

WhatsApp Desktop - Windows-Client für den beliebten Messenger

Beim jüngsten Galaxy Unpacked-Event von Samsung hatte WhatsApp angekündigt, ein Übertragungstool der Chat-Verläufe für iOS zu Android zu entwickeln. Das für die Ankündigung das Samsung-Event genutzt wurde, hat einen wichtigen Hintergrund: Samsung ist der erste Partner von WhatsApp, der das Feature exklusiv anbieten kann. Mitte August startete die öffentliche Testphase und nun ist bereits die finale Version verfügbar.Laut dem Online-Magazin Android Police gibt es die neue Funktion nun aber erst einmal nur für Nutzer, die vom iPhone zum Galaxy Z Fold3 oder Z Flip3 wechseln. Für diese Geräte ist das Feature in der Smart Switch-App von Samsung mit dabei. Das ganze funktioniert dann auch, ohne das man auf weitere Hilfen wie Cloud-Backups in Google Drive oder iCloud angewiesen ist.Laut Android Police herrscht derzeit allerdings noch etwas Verwirrung darüber, wann genau diese Funktion auf alle Android-Geräte ausgeweitet wird. WhatsApp selbst hat bestätigt, dass sie in den kommenden Wochen auf Samsung-Geräte mit Android 10 oder höher kommen wird. Ein Termin wann das passiert, und wann weitere Hersteller unterstützt werden, wie es zunächst angekündigt war, bleibt offen. Allerdings wird es einige Zeit dauern, bis alle Nutzer davon profitieren. Sobald alle Telefone egal von welchem Hersteller unterstützt werden, kann man dann zwischen den Betriebssystemen hin- und herwechseln, ohne Daten zu verlieren.Bisher hat die Verschlüsselung eine Übertragungsfunktion verhindert. Mit der Zusammenarbeit zwischen WhatsApp und den weltweit größten Betriebssystemen und Mobiltelefon-Herstellern hat es laut dem Bericht aber möglich gemacht. Wie viele Hersteller kooperieren ist aber nicht bekannt.