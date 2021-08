Matrix 4: Offizieller Titel wurde enthüllt, Trailer ist wohl im Anmarsch

Matrix gehört sicherlich zu den kultigsten Filmen aller Zeiten und 2019 wurde angekündigt, dass es nicht bei der Trilogie bleiben wird. Dieses Jahr ist es soweit, Matrix 4 wird Ende 2021 in die Kinos kommen. Nun wissen wir, welchen Titel der Streifen trägt, nämlich Resurrections.

Neo, Trinity und Morpheus

Warner Bros. Pictures

Der vierte Film aus der Reihe wird also The Matrix: Resurrections heißen. Das ist allerdings keine echte Überraschung, denn bereits Anfang Februar tauchte ein Sakko auf, das als Dankeschön an Team-Mitglieder verschickt wurde. Auf einer beigelegten Grußkarte konnte man diesen Titel lesen.Auf der Branchenfachmesse CinemaCon hat Warner Bros. nun offiziell bestätigt, dass der Film tatsächlich Resurrections heißen wird. Besucher der Convention, die sich in erster Linie an Kinobetreiber richtet und derzeit in Las Vegas stattfindet, konnten aber mehr als nur einen Titel erfahren, sie bekamen auch noch einen ersten Trailer zu sehen.Dieser ist bisher nicht durchgesickert, es liegen aber Berichte vor, die beschreiben, was er zeigt. Deadline schreibt, dass der Trailer zunächst Neil Patrick Harris als Therapeuten zeigt, der mit Keanu Reeves alias Neo spricht. Die beiden befinden sich offenbar in einer Zukunftsversion von San Francisco und es scheint, als würde Neo erneut in einer Scheinrealität gefangen sein, wie es sie bereits im ersten Film von 1999 gab.Neo fragt seinen Psychiater, ob er verrückt sei, worauf Harris antwortet: "Wir benutzen dieses Wort hier nicht." Später trifft Neo in einem Café auf Carrie Anne Moss alias Trinity, auch sie erinnert sich nicht und fragt: "Kennen wir uns?" Danach gibt es eine Aufnahme von Neo, der sich im Spiegel zu einem alten Mann verzerrt. Ein jüngerer Morpheus sagt zu Neo: "Zeit zu fliegen" und überreicht ihm eine rote Pille. Der Trailer endet mit jeder Menge Action, im typischen Matrix-Stil wird gesprungen und in der Luft gekämpft.Sonstige Details zum Film, der am 22. Dezember 2021 in die Kinos kommen soll, liegen bisher nicht vor. Es ist auch nicht bekannt, ob und wann der beschriebene Trailer allgemein freigegeben wird - es ist aber zu vermuten bzw. zu hoffen.