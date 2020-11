Kodi 19 Matrix: Erste Beta zur neuen Multimedia-Software verfügbar

Die Entwickler der Media-Center-Software Kodi haben einen ersten Beta-Build zur neuen Version 19 hochgeladen. Damit rückt der Release des fi­na­len Programms immer näher. Die Software wird unter dem Codenamen "Matrix" entwickelt und soll im kommenden Jahr erscheinen.

Mit der Beta-Version haben Entwickler und interessierte Nutzer bereits jetzt die Möglichkeit, einige der in Kodi 19 enthaltenen Funktionen im Vorfeld auszuprobieren. Der bereitgestellte Beta-Build kann über diese Seite heruntergeladen werden. Android-Nutzer müssen sich zunächst am Beta-Programm anmelden , um die neue Version herunterladen zu können.Kodi 19 bringt Verbesserungen in zahlreichen Bereichen mit sich. So wurde unter anderem die Benutzeroberfläche überarbeitet und deut­lich moderner gestaltet. Neben Änderungen am Design gibt es Support für die Software-De­ko­die­rung von AV1. Außerdem werden statisches HDR10 sowie dynamisches Dolby Vision HDR unterstützt. Darüber hinaus wurde die Game-Controller-Unterstützung unter iOS verbessert. Auch bei der Sicherheit gibt es Optimierungen.Sollten bei der Entwicklung keine Verzögerungen auftreten, könnte Kodi 19 in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen. Die Entwickler planen, die Software im nächsten Jahr so früh wie möglich zu veröffentlichen, damit die Nutzer auf Python 3-Erweiterungen zurückgreifen können. Der Support für Python 2 wurde bereits im Januar 2020 eingestellt.