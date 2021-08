Gigabyte räumt Explosions-Gefahr bei PC-Netzteilen ein - bietet Ersatz

Der Hardware-Hersteller Gigabyte hat einen Produktionsfehler bei einigen seiner Netzteilen eingestanden, durch den die Geräte mit einer kleinen Explosion ihren Betrieb einstellen. Nutzern wird nun ein Austausch-Programm angeboten.

Weniger Überlast-Schutz

Hinter das Problem kamen die Tester von Gamers Nexus, die sich sehr intensiv mit solchen Komponenten auseinandersetzen. Hierbei werden nicht nur einzelne Muster getestet, sondern ganze Serien, um auch etwas zur Stabilität und der Qualität aussagen zu können. Und bei den Modellen Gigabyte GP-P850GM und GP-P750GM zeigten sich ungewöhnlich viele Probleme. Und auch bei Händlern tauchten nach und nach negative Bewertungen durch Käufer auf.Einige Netzteile funktionierten schon direkt nach dem Auspacken nicht, wie The Verge berichtet. Andere konnte man durchaus anschließen und verwenden, doch kam es bei ihnen nach einiger Zeit zu blitzartigen Explosionen, wie sie bei einem Kurzschluss elektrisch geladener Bauteile bekannt sind. Beim Modell GP-P750GM lag die Fehlerrate teilweise bei bis zu 50 Prozent.Aufgrund der Berichte wurden auch bei Gigabyte selbst Untersuchungen eingeleitet. Hier kam man zu dem Schluss, dass die Fehler bei besonderen Belastungen verstärkt auftraten. Es habe sich jeweils um Situationen gehandelt, in denen die Maximallasten der Spezifikationen um 20 bis 50 Prozent überschritten wurden. Das kann im normalen Betrieb allerdings durchaus vorkommen - vor allem, wenn die in einem PC verbauten Komponenten in besonderen Situationen mal mehr Strom ziehen, als vom Hersteller angegeben.Gamers Nexus wies den impliziten Vorwurf, dass man die Netzteile schlicht extrem und über längere Zeit überlastet habe, zurück. Demnach wurden die angegebenen Trigger-Punkte jeweils nur einmal kurzzeitig überschritten. Zudem, so kritisierten die Tester, sei die so genannte Over-Power-Protection (OPP) bei den neueren Modellen teils deutlich reduziert worden. Beim 850-Watt-Modell GP-P850GM liegt die OPP so nur noch bei 1050 Watt, während früher 1300 Watt angegeben wurden.Inzwischen hat Gigabyte allerdings eingelenkt und versucht nicht mehr, die Tester zu diskreditieren. Vielmehr bietet man betroffenen Nutzern einen kostenlosen Austausch an (Details dazu auf der Gigabyte-Website ). Dies wäre im Normalfall so nicht unbedingt gegeben, da eine Überlastung normalerweise die Garantie erlöschen lässt.