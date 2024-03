Das "schwedische Möbelhaus" bringt mit der Produktreihe "Sjöss" gün­stige, aber leistungsfähige und vor allem ziemlich universelle USB-C-Netzteile auf den Markt, mit denen man so ziemlich jedes Gerät mit einem solchen Port mit Energie versorgen kann. Die Preise sind überraschend niedrig.

Ikea

Sjöss: Zwei Varianten, nicht überall verfügbar

USB PD, PPS & Quick Charge 4+ in einem Gerät

Sjöss kann alles, aber nur bis drei Ampere

Die Ikea Sjöss-Serie besteht eigentlich aus zunächst zwei Netzteilen mit USB Type-C-Port, die sich durch unterschiedlich hohe Leistung unterscheiden. Es gibt sowohl ein Modell mit einem einzelnen USB-C-Port, als auch eine Variante mit gleich zwei Type-C-Anschlüssen. Das Modell mit einem Port bietet 30 Watt maximale Ausgangsleistung, während das Modell mit zwei Ports mit bis zu 45 Watt arbeiten kann.Leider ist die Verfügbarkeit der beiden Sjöss-Netzteile extrem unterschiedlich, so dass zum Beispiel in den USA beide Ausgaben erhältlich sind, hierzulande aber nur das Modell mit zwei Ports. In Frankreich und einigen anderen europäischen Ländern gibt es hingegen nur die Ausgabe mit einem einzelnen Port. Welche Gründe dies hat, ist unklar, doch eines ist sicher: egal welches der beiden Ikea-Netzteile man wählt, sie sind extrem günstig. Ein passendes Type-C-Kabel muss man anderweitig beschaffen.Die Version mit einem einzelnen USB-Type-C-Port kostet in Frankreich zum Beispiel gerade einmal 5,99 Euro. Die Dual-Port-Variante schlägt hierzulande mit 14,99 Euro zu Buche (in Frankreich kostet diese Version sogar nur 9,99 Euro). In beiden Fällen handelt es sich um Netzteile, die sowohl Qualcomm Quick Charge 4+, als auch USB Power Delivery 3.0 und sogar den PPS-Standard (Programmable Power Supply) unterstützen.Die Ikea-Netzteile sind somit extrem universell einsetzbar und dürften in der Lage sein, Spielkonsolen wie die Nintendo Switch, verschiedenste Smartphones inklusive jener von Samsung und Apple sowie natürlich auch Notebooks mit Windows und das MacBook Air mit USB-Type-C-Port mit Energie zu versorgen.Je nachdem, wie groß die Akkus der angeschlossenen Geräte oder ihre Leistungsaufnahme ist, dauert das Laden natürlich unterschiedlich schnell - allerdings dürfte in Sachen Kompatibilität wohl kaum etwas besseres zu erwarten sein. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber: die beiden neuen Ikea-Netzteile arbeiten maximal mit 3,0 Ampere, sie bieten also auch in der stärkeren Version mit maximal 45 Watt nicht genug Stromstärke, um Smartphones und andere Geräte mit maximaler Performance zu laden, die mit bis zu 5,0 Ampere geladen werden können.Beim größeren der beiden neuen Ikea-Netzteile kann man den einen oder den anderen Port jeweils einzeln für das Laden mit bis zu 3,0 Ampere und 15 Watt, also insgesamt 45 Watt nutzen. Schließt man aber zwei Geräte an, müssen diese sich die Leistung des Netzteils teilen und können mit maximal 22 Watt pro Port geladen werden. Angesichts der extrem niedrigen Preise beeindrucken Leistungen und Fähigkeiten der neuen Ikea-Netzteile aber dennoch.Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass mittlerweile eine ganze Industrie auf der Basis des Umstands, dass die meisten Smartphone-Hersteller ihren Geräten ab Werk keine Netzteile mehr beilegen, aufgebaut wurde, scheint das Angebot von Ikea äußerst reizvoll. Selbst günstige Type-C-Netzteile sind meist teurer als die Modelle von Ikea - und können bei Weitem nicht die gleiche Leistung und Kompatilität bieten.