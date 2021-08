Netzausbau bei Vodafone: 500.000 Gigabit-Anschlüsse für NRW & Co.

Vodafone erweitert seine Gigabit-Versorgung und beliefert ab sofort 500.000 weitere Haushalte mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s. Der bestätigte Netzausbau fand vorrangig in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg statt.

DOCSIS 3.1-Ausbau in den Unitymedia-Bundesländern nimmt Fahrt auf

Der Netzbetreiber ist seinem Ziel, bis 2022 zwei Drittel aller Deutschen mit Gigabit-Anschlüssen zu versorgen, ein Stück näher gekommen. Mit der Aufrüstung von zusätzlich 500.000 Haushalten in den westlichen Bundesländern steigt die Zahl der deutschlandweit verfügbaren Gigabit-Verbindungen auf 23 Millionen Haushalte an. Vodafone lässt dabei verlauten, dass mehr als eine Millionen der insgesamt 8,2 Millionen Kabel-Glasfaser-Kunden bereits mit der maximalen Geschwindigkeit von bis zu 1000 Mbit/s im Internet unterwegs sind.Vor allem Baden-Württemberg soll vom Kabel-Upgrade profitiert haben. Alleine hier beliefert Vodafone ab sofort weitere 300.000 Haushalte und steigert die theoretisch verfügbaren Gigabit-Anschlüsse auf 3,6 Millionen. In Nordrhein-Westfalen beläuft sich die Anzahl auf insgesamt 4,8 Millionen, in Hessen auf 1,7 Millionen.Die Netzinfrastruktur des Providers wird seit Herbst 2018 auf den Kabelstandard DOCSIS 3.1 ausgebaut. Bereits Mitte September 2020 soll die Umstellung auf diesen in 13 Bundesländern abgeschlossen worden sein. Lediglich die drei genannten Regionen hinken nach der Übernahme von Unitymedia bisher hinterher.Um die Hemmschwelle hin zur Gigabit-Leitung gering zu halten, senkt Vodafone aktuell seine Preise. Seit dem 10. August ist es möglich, den GigaCable Max-Tarif mit bis zu 1000 Mbit/s zum dauerhaft reduzierten Preis von 39,99 Euro pro Monat zu buchen. Der Upload beträgt dabei 50 Mbit/s und eine Telefonie-Flatrate ist ebenfalls enthalten. Die Preissenkung findet allerdings nur zeitlich begrenzt bis zum 1. November statt. Inwieweit die Rabattaktion für eine erhöhte Auslastung des Kabelnetzes zu Stoßzeiten sorgen wird, bleibt abzuwarten.