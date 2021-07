3G Adieu: Telekom schon fertig, Vodafone fast, Telefónica hängt nach

Nach zwei Jahrzehnten markiert diese Woche das Ende der 3G-Ära in Deutschland. Die Telekom hat die Abschaltung der Standorte schon vollständig vollzogen und meldet vorerst keine Probleme. Vodafone und Telefónica müssen den Prozess noch durchlaufen.

3G geht nach 20 Jahren in Deutschland vom Netz

Vodafone fast, Telefónica noch lange nicht

Mit der neuen Mobilfunkgeneration 5G wird es im verfügbaren Spektrum immer enger und so wird es früher oder später nötig, durch die Abschaltung altern Frequenzen Raum zu schaffen. In dieser Hinsicht ist ab dieser Woche in den deutschen Netzen das große Reinemachen angesagt: Nach langer Vorbereitung schicken sich alle deutschen Mobilfunkanbieter an, ihre 3G-Netze abzuschalten.Musterschüler in Sachen UMTS-Ausstieg ist dabei die Telekom . Die teilt gegenüber Golem mit, dass man nach Start am 30. Juni schon rund 24 Stunden später die letzte 3G-Station vom Netz nehmen konnte. "Die 3G-Antennen im Telekom-Netz wurden in der Nacht vom 30.6.2021 auf den 01.07.2021 abgeschaltet", so das Unternehmen in einer Mitteilung. "Die Netze arbeiten stabil und zuverlässig", zitiert Golem Telekom-Sprecher Niels Hafenrichter.Auch Vodafone hatte am 30. Juni damit begonnen, die Abschaltung von 3G einzuleiten, lässt sich aber für den gesamten Prozess gut eine Woche Zeit. 17.000 von insgesamt 18.000 Mobilfunk-Stationen wurden technisch vorbereitet und sollen sehr schnell umgestellt werden können. Das Unternehmen liefert dabei auch eine interessante Zahl, die aufzeigt, dass sich 3G seinen Ruhestand mittlerweile wirklich verdient hat: nur rund 2 Prozent des Datenverkehrs im Vodafone-Mobilfunknetz entfallen auf UMTS-Verbindungen.Bei Telefónica/O2 vollzieht sich der Abschied von 3G dagegen noch einmal deutlich langsamer. Bis Mitte Juli werden so lediglich 1500 3G-Standorte in den Regionen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern umgestellt. Bis zum Spätsommer sollen "zwei Dritteln aller bisherigen 3G-Standorte voll auf 4G funken". Die vollständige Umstellung des Netzes wird dann aber erst Anfang Dezember abgeschlossen sein.