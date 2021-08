Vodafone: Nach 3G-Abschaltung ist LTE viel schneller - wo es existiert

Der Termin für die Abschaltung der 3G-Infrastruktur Vodafones ist nun schon einige Wochen verstrichen. Nun vermeldet das Unternehmen, dass man die dadurch frei gewordenen Freuqenzen inzwischen komplett auf das LTE-Netz umgebucht hat.

Vodafone hat sein Netz umgestellt: 3G-Bänder dienen jetzt LTE

18.000 Stationen besucht

1000 Mbit/s dauerhaft für 39,99 Euro pro Monat!

Den Nutzern der LTE-Infrastruktur steht damit nun mehr Kapazität zur Verfügung, was sich durchaus auch beim einzelnen Anwender bemerkbar machen soll. "Deutschlandweit liegt die Leistungssteigerung bei der Internet-Geschwindigkeit nach ersten Messungen im Vodafone LTE-Netz zwischen 15-20 Prozent", lautet das erste Fazit des Unternehmens.Das gilt natürlich nur dort, wo Nutzer auch einen stabilen LTE-Empfang haben. Wo man bisher nur instabile LTE-Verbindungen hinbekam, rutscht man jetzt bei Unterbrechungen nicht mehr ins ebenfalls noch passabel funktionierende 3G-Netz, sondern gleich auf EDGE, wo dann die meisten Smartphone-Anwendungen faktisch nicht mehr funktionieren.Wo man gutes Netz hat, kann es aber auch gut sein, dass die Performance der Verbindungen deutlich überdurchschnittlich ist. Spitzenreiter sei das LTE-Netz in Regensburg - mit einer Leistungssteigerung von über 27 Prozent nach Vodafone-Angaben. Es folgen Hildesheim mit 26 Prozent und München mit 24 Prozent. Metropolregionen wie Frankfurt am Main und Berlin sollen immerhin 10 Prozent mehr bieten.Wie Vodafone berichtet, hätten Service-Techniker in den letzten Wochen und Monaten rund 18.000 Mobilfunk-Stationen angefahren und die verbaute System-Technik für die Abschaltung vorbereitet. Die Mitarbeiter wechselten Komponenten im Betriebsraum der Mobilfunk-Anlage aus, steckten Kabel um und nahmen Änderungen an der Software vor. Der Abschalt-Prozess selbst erfolgte aus der Ferne und dauerte rund eine Woche. Zu Problemen kam es vor allem dann, wenn Kunden auf ihren Geräten bestimmte LTE-Funktionen nicht deaktiviert hatten, was dann meist mit dem Kundendienst geklärt werden konnte.Derzeit legt Vodafone übrigens seinen CableMax-Tarif neu auf und bietet in einem Zeitraum von beinahe drei Monaten sein Gigabit-Kabelnetz für dauerhaft 39,99 Euro pro Monat an. Zusätzlich verzichtet der Netzbetreiber auf das Bereitstellungsentgeld und Versandkosten.