GigaCable Max: Vodafone bringt Gigabit-Tarif für 39,99 Euro zurück

Verzicht auf Grundgebühr und "Red Internet & Phone"-Anpassungen

1000 Mbit/s bald für 39,99 Euro pro Monat!

Nach ähnlichen Aktionen im Februar und September 2020 bringt Vodafone ab dem 10. August 2021 seinen beliebten 1000 Mbit/s-Tarif GigaCable Max zurück. Bis zum 1. November haben Interessenten erneut die Möglichkeit, den Gigabit-Zugang samt Telefon-Flatrate zu einem dauerhaft reduzierten, monatlichen Grundpreis von nur 39,99 Euro zu erhalten. Neukunden gewährt man den Rabatt direkt, Bestandskunden können ohne Probleme aus einem günstigeren Tarif wechseln. Bei Vodafone-Tarifen jenseits der 40-Euro-Marke ist ein aus finanzieller Sicht gesehenes "Downgrade" erst zum Ende der Mindestvertragslaufzeit möglich.Weiterhin gibt Vodafone bekannt, dass man in den ersten sechs Monaten auf die Grundgebühr verzichten wird, statt diese wie üblich nur zu reduzieren. Offen bleibt, ob man zudem die Bereitstellungskosten in Höhe von 69,99 Euro und mögliche Versandkosten der Vodafone-Hardware inkludiert. So zumindest ist es aktuell beim so genannten " Red Internet & Phone 1000 Cable "-Tarif der Fall, der bis zum 9. August weiterhin für 49,99 Euro pro Monat angeboten wird. Auch dieser profitiert ab dem 10. August in den ersten Vertragsmonaten von einer entfallenen Grundgebühr, obwohl die Existenz parallel zum GigaCable Max auf den ersten Blick unsinnig erscheint.Vodafone verspricht für seine Gigabit-Tarife eine maximale Download- und Upload-Ge­schwin­dig­keit von 1000 Mbit/s respektive 50 Mbit/s. Laut Produktdatenblatt stehen davon normalerweise 850 Mbit/s bzw. 35 Mbit/s zur Verfügung. Die minimal anliegenden Geschwindigkeiten werden mit 600 Mbit/s (Down) und 15 Mbit/s (Up) beziffert. Wie üblich müssen sich Interessenten auch im GigaCable Max-Tarif für mindestens zwei Jahre an Vodafone binden und bei Versäumnis der Kündigung verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte jedoch erneut für Aufmerksamkeit sorgen.