DJI Mini SE: Kompakte Einsteiger-Drohne für 299 Dollar vorgestellt

Mit der DJI Mini SE stellt der chinesische Hersteller eine neue zusammenklappbare Drohne für Einsteiger vor, die zu einem Preis von nur 299 US-Dollar auch außerhalb von China verkauft werden soll. Sie fällt in die geringste Gewichtsklasse und kann ohne Führerschein bedient werden.

Reichweite bis zu vier Kilometer und 30 Minuten Akkulaufzeit

DJI

Nach diversen Leaks und dem China-Launch gibt DJI jetzt den internationalen Startschuss für seine neue Mini SE-Drohne, die sich optisch stark an der bereits erhältlich DJI Mini 2 und technisch an der Mavic Mini orientiert, jedoch zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten wird. Um sich gerade für Einsteiger preislich attraktiv aufzustellen, musste der Rotstift bei der Ausstattung angesetzt werden.So nimmt die Drohne Videos in einer 2,7K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde (FPS) auf und bietet in Hinsicht auf die Fotografie einen 1/2.3" CMOS-Sensor (FOV: 83°) mit 12 Megapixeln und Aufnahmen im JPEG-Format. Die Kamera findet dabei auf einem 3-Achsen-Gimbal Platz. Im Vergleich dazu bietet die DJI Mini 2 eine Auflösung von 4K/30 und RAW-Aufnahmen.Der verbaute 2250-mAh-Akku soll die Drohne laut Herstellerangaben bis zu 30 Minuten in der Luft halten können. Die maximale Geschwindigkeit und Flughöhe werden mit 13 Metern pro Sekunde und 3000 Metern angegeben. Die Verbindung zur mitgelieferten Fernbedienung, an die das eigene Smartphone als Monitor angeschlossen wird, soll hingegen bei einer 720p-Videoübertragung erst bei einer Distanz von vier Kilometern zur DJI Mini SE abreißen.Mit seinem Gewicht von nur 249 Gramm sollte die neue Einsteiger-Drohne aus China in die C0-Klassifizierung der EU-Drohnenverordnung fallen und es Nutzern somit ermöglichen, ohne einen speziellen Drohnenführerschein zu ersten Flügen anzusetzen. Eine Registrierung, Kennzeichnung und der Abschluss einer passenden Haftpflichtversicherung ist jedoch weiterhin verpflichtend.Bisher ist die DJI Mini SE nur am Heimatmarkt in China und in den USA erhältlich. Auf Letzterem werden 299 US-Dollar fällig. Ob, wann und zu welchem Preis die Drohne auch in Europa und Deutschland angeboten wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.