DJI Mini 4 Pro Drohne: Offizielle Bilder der 'kleinen Air 3' vorab zu sehen

WinFuture Exklusiv

Die DJI Mini 4 Pro steht in den Startlöchern. Mit der neuen Drohne adaptiert der chinesische Hersteller viele Neuerungen, die man mit der größeren DJI Air 3 eingeführt hatte, für die kleinere Ausgabe seiner Drohnen . Wir haben offizielle Marketing-Bilder vorab.

DJI

Technik der DJI Air 3 in einem kleineren Paket

Zusammenfassung DJI Mini 4 Pro Drohne wird bald vorgestellt, Preis ab 799 Euro

Akku bleibt in Deutschland mit 2590mAh, in anderen Regionen 3850mAh

Kamerasensor mit 48 Megapixeln, bis zu 20km Reichweite bei Full-HD-Video

Bis zu 100 Bilder pro Sekunde bei 4K-Video, omnidirektionale Hinderniserkennung

Verschiedene Controller-Kombinationen verfügbar, Preise bis zu 1129 Euro

Größerer Akku auch in Europa erhältlich, Überschreitung des Maximalgewichts möglich

Spezielle Erlaubnis für Drohnen über 249 Gramm in vielen Ländern nötig

Die neue Mini 4 Pro Drohne von DJI wird in den kommenden Tagen vorgestellt und soll dann zu einem im Vergleich zur großen Air 3 etwas geringeren Preis ab 799 Euro in mehreren Varianten auf den Markt kommen. Hierzulande ist der Akku mit 2590mAh-Akku und bis zu 34 Minuten Flugdauer wohl in einer kleinen Variante im Einsatz, während in anderen Regionen ein größerer 3850mAh-Akku verwendet werden soll, welcher für längere Flugzeiten sorgen wird.Laut den vorab auf Basis diverser Leaks verbreiteten Spezifikationen der neuen Mini-Drohne von DJI wird die Mini 4 Pro mit einem Kamerasensor mit 48 Megapixeln Auflösung aufwarten, der wieder an einem Gimbal aufgehängt ist. Anders als zuvor sollen bis zu 20 Kilometer Reichweite bei Full-HD-Videoübertragung möglich sein.Ebenfalls neu ist wohl, dass DJI erstmals bis zu 100 Bilder pro Sekunde bei 4K-Videoaufzeichnung bietet. Am Gehäuse der Drohne sind außerdem neue Kamerasensoren zu erkennen, die eine omnidirektionale Hinderniserkennung ermöglichen, was beim Vorgängermodell noch nicht der Fall war.Wie schon im Fall seiner anderen Modelle will DJI auch die Mini 4 Pro wieder in einer Reihe verschiedener Controller-Kombinationen vermarkten. Neben der Basisversion mit einfachem Controller sind auch Pakete mit dem RC-N1-Controller, dem DJI RC-2-Controller und Fly-More-Combos mit DJI RC-2 zu erwarten, deren Preise jeweils höher ausfallen und bis zu 1129 Euro erreichen.Interessanterweise soll der größere Akku wohl auch in Europa als Option angeboten werden, wie aus Händlerangaben hervorgeht. Verbaut der Nutzer den größeren Akku, nimmt er allerdings eine Überschreitung des Maximalgewichts von 249 Gramm in Kauf, ab dem in vielen Ländern eine spezielle Erlaubnis zum Betrieb von Drohnen oberhalb dieser Gewichtsgrenze benötigt wird.