Rekord-Drohnenschwarm liefert beeindruckende Luftanimationen

Eine solche Drohnenflotte gab es noch nie

Immer mehr Drohnen

Die Präzision, mit der sich Drohnen steuern lassen, sorgt für immer neue Möglichkeiten. In China hat jetzt ein Autohersteller den bisher größten zusammenhängenden Drohnenschwarm aus tausenden Fluggeräten genutzt, um beeindruckende Animationen in den Himmel zu malen.Um mit den Werbebotschaften auch beim Kunden zu landen, lassen sich Hersteller gerne besondere Aktionen einfallen. Der Start der neuen Hyundai-Luxus-Marke Genesis wurde jetzt mit einem Weltrekord im Himmel von Shanghai begangen - und zeigt dabei, wie bunt man es auch in Zukunft noch mit Werbung im urbanen Raum treiben kann und wird. Mit insgesamt 3281 synchronisierten Drohnen wurde die Werbebotschaft dabei prominent über dem nächtlichen Fluss platziert und der Guinness World Record für ‘Die meisten unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs) gleichzeitig in der Luft' gebrochen.Die Nutzung von Drohnen in dieser Weise ist natürlich nicht neu, die Aktion zeigt aber sehr deutlich, wie schnell die Entwicklung hier ganz neue Möglichkeiten zur Darstellung eröffnet. In seiner Show zeigt Genesis neben dem gigantischen Firmenlogo auch bewegte Strukturen wie eine sich drehende Doppelhelix aber auch die Umrisse der beiden ersten verfügbaren Modelle. Dank präziser Steuerung können dabei auch kleinere Details wie ein Blinker "animiert" werden.Wie The Verge in seinem Bericht schreibt, kann Hyundai mit der Aktion den bisher größten Drohnenschwarm nur sehr knapp vom Spitzenplatz verdrängen. Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology hatte im September letzten Jahres mit 3051 Fluggeräten den bisherigen Rekord aufgestellt. Erstmals große Aufmerksamkeit hatte eine Drohnenflotte bei der Olympiade 2018 erhalten: Hier hatte Intel 1218 Drohnen genutzt, um die olympischen Ringe in die Luft zu zeichnen.