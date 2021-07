Microsoft Teams: Neuer Standard für Chat-Benachrichtigungen geplant

Microsoft wird zeitnah den Stil für Benachrichtigungen seines Kommunikationstools Teams anpassen. Neue Nutzer sollen standardmäßig über die nativen Notifications von Windows 10 und Windows 11 über neue Nachrichten, Meeting-Einladungen und Co. informiert werden.

Stil der Notifications kann schon jetzt umgestellt werden

Die Änderungen an den Benachrichtigungen von Teams gehen aus der aktualisierten Microsoft 365-Roadmap hervor, die ihr Entwicklungsziel wie folgt beschreibt: "Der Benachrichtigungsstil von Teams wird für neue Benutzer standardmäßig auf native Benachrichtigungen umgestellt. Derzeit ist der Standardstil Teams lila. Mit dieser Änderung zu nativen Benachrichtigungen profitiert der Benutzer von der Unterstützung für den Assist-Modus, das Info-Center, die Barrierefreiheit und mehr."Wer Microsoft Teams bisher unter Windows 10 genutzt hat, erhielt also den seitens des Tools angepassten Stil "Teams integriert" in einer entsprechend lilanen Farbgebung. In den Einstellungen (Benachrichtigungen -> Aussehen und Klang -> Benachrichtigungsstil) konnte dieser jedoch seit jeher auf den Windows-Standard umgeschaltet werden. Gerade in Hinsicht auf den Release von Windows 11 ist es logisch, dass diese Option als neue Default-Einstellung gelten soll und die Teams-Hinweise somit besser im Info-Center integriert werden.Wie unter anderem MSPoweruser berichtet, sollen bestehende Nutzer von den Änderungen nicht betroffen sein. Lediglich bei einer Neuinstallation von Microsoft Teams wird der Benachrichtungsstil automatisch umgeschaltet. Zudem dürften die Änderungen noch eine gewisse Zeit auf sich warten lassen. In der Microsoft 365-Roadmap ist zwar die Rede von einer Finalisierung im August 2021, doch hier geben die Redmonder oftmals nur vage Zeiträume an. Fest steht, dass die Anpassungen weltweit ausgerollt werden und auch die Benachrichtigungsform unter Apple MacOS optimiert wird.Ob es in Zukunft weiterhin möglich sein wird, die Teams-eigenen Benachrichtigungen anstelle des Windows-Standards zu nutzen, ist bisher nicht bekannt.