Microsoft Teams: Push-to-Talk, Kamera-Filter & Meeting-Sperre kommen

Neben einer Verbesserung der Audioqualität widmet sich Microsoft weiteren Funktionen, die noch im Sommer das beliebte Kommunikationstool Teams erreichen sollen. Unter anderem ist die Rede von einem "Push to Talk"-Feature, Meeting-Sperren und diversen Kamera-Filtern.

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Laut Microsoft 365-Roadmap arbeiten die Redmonder derzeit an mehr als 160 Funktionen für Teams. Für viele Nutzer dürfte dabei die Verbesserung der Audioqualität im Mittelpunkt stehen. Bereits Anfang Juli wurde der so genannte "Music Mode" angekündigt , der eine Sampling-Rate von 32 kHz mit 128 kbps ermöglichen soll. Die Einführung ist weiterhin für diesen Monat geplant. Bis zum Herbstbeginn dürfte zudem eine Walkie-Talkie-Funktion mit Push-to-Talk-Optionen einkehren, die Anfangs jedoch scheinbar nur für Microsofts Teams-App auf Smartphones verfügbar sein wird.Wie die Kollegen von Windows Latest berichten, wurde abseits von neuen Audio-Features die "Lock the Meeting"-Funktion fertiggestellt. Diese ermöglicht es Organisatoren laufende Videokonferenzen schnell zu schließen und wieder zu öffnen. Entsprechend kann somit das Betreten von Meetings für Nachzügler verhindert werden. Vor allem im Bildungsbereich dürfte diese Funktion eine große Rolle spielen. Ersten Anzeichen nach wird sie aktuell langsam an weitere Nutzer ausgerollt.Unter den anstehenden Teams-Funktionen listet Microsoft abschließend den Punkt "Video Filters" auf, die im Laufe des August innerhalb des Kommunikationstools zum Einsatz kommen sollen. In der Beschreibung erinnert die Option an einem Beauty-Filter, der in vielen Smartphone-Kamera-Apps zu finden ist: "Bevor Sie einem Meeting beitreten, können Sie Filter verwenden, um die Lichtverhältnisse dezent anzupassen und Gesichtszüge zu glätten, um Ihr Erscheinungsbild zu individualisieren." Man darf auf das Endresultat der Filter gespannt sein.