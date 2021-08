Steve Jobs-Biograf Walter Isaacson schreibt neue Elon Musk-Biografie

Elon Musk ist ein absolut streitbarer Zeitgenosse. Er hat viele Kritiker und viele Fans. Letztere dürfen sich nun freuen, denn Musk hat vor, eine neue Biografie auf den Markt zu bringen. Helfen soll dabei Walter Isaacson, der unter anderem als der " Steve Jobs-Biograf " bekannt ist.

Biografie Nummer 2

Dass es aus dem Leben von Elon Musk so einiges zu erzählen gibt, ist hinlänglich bekannt. Was Musk allerdings alles in seiner neuen Biografie veröffentlicht haben will, das bleibt abzuwarten. Eines steht laut Musk nun aber fest: Steve Jobs-Biograf Walter Isaacson wird auch seine Biografie schreiben. Isaacson hat bereits etliche Bücher veröffentlicht und neben der Biografie von Steve Jobs auch die von Henry Kissinger und Ben Franklin geschrieben.Musk kündigte nun bei Twitter an, dass "eine Biografie" in der Mache ist. Er schrieb: "Wenn Sie neugierig auf Tesla , SpaceX und mein allgemeines Geschehen sind - Walter Isaacson schreibt eine Biografie."Der Prozess des Schreibens oder besser gesagt der Recherche zu seiner Biografie hat bereits begonnen. Laut Musk beschattet Isaacson ihn nun seit einigen Tagen. Da darf man wohl gespannt sein, welche Anekdoten Isaacson ausgraben wird. Ein Ladenhüter wird es so oder so sicherlich nicht. Elon Musks Leben ist zwar stets im Rampenlicht, dennoch dürfte das Buch auch einige "Enthüllungen" mitbringen. Es ist im Übrigen dann bereits die zweite offizielle Biografie - da muss schon mit ein paar exklusiven Storys aufgefahren werden.Das Leben von Musk wurde bereits im Jahr 2015 von Bloomberg-Autor Ashlee Vance beleuchtet. Da seither aber eine Menge Neues passiert ist, sieht Musk wohl die Notwendigkeit, eine neue Biografie erstellen zu lassen.Da die Arbeit an der Biografie von Elon Musk vermutlich gerade erst begonnen hat, gibt es derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum oder einen Titel. Die Vorarbeiten für die Steve Jobs-Biografie hatten sich übrigens über zwei Jahre hingezogen. Jobs und Isaacson hatten sich über drei Dutzend Mal getroffen und lange Interviews geführt.