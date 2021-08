AMD hat keine Angst vor dem Apple M1, zumindest noch nicht

Schon als Apple 2020 seine eigenen ARM-basierten M1-Prozessoren eingeführt hat, gab es eine Stellungnahme dazu vom Chipproduzent AMD . Nun meldet sich AMD im Vorfeld seiner Neuvorstellungen wieder zu Wort und gibt sich ganz gelassen, mit Apple mithalten zu können.

AMD glaubt an Wettbewerbsfähigkeit

Zumindest macht es jetzt so den Eindruck. Der CVP of Product Management and Marketing von AMD, David McAfee, hat in einem Interview mit The Indian Express ein wenig heruntergespielt, wie stark die Branche doch von Apples erstem eigenen Prozessor beeindruckt war. Auf die Frage nach dem M1-Chip meinte McAfee, dass der Apple-Chip keinen dramatischen Einfluss auf die Strategie von AMD hatte. "Wenn wir uns unsere Roadmap für die Zukunft ansehen, denke ich, dass wir eine sehr wettbewerbsfähige Roadmap gegenüber dem haben, was Apple macht. Was Apple getan hat, ist, dass sie einen anderen Ansatz für das Design eines Chips gewählt haben. Ihr Ansatz ist etwas, das eine starke Single-Thread-CPU-Leistung hat, die direkt mit der Zen 3-Prozessorserie vergleichbar ist."AMD ist sich der Stärken des M1 durchaus bewusst, vertraut demnach aber voll auf seine "sehr wettbewerbsfähige Roadmap", wie der Manager unterstrich. Was die Leistung angeht, kann der M1 ziemlich gut mit den Chips von Intel mithalten, vor allem wenn man die Leistungsaufnahme und die Wärmeentwicklung berücksichtigt. Und genau das ist es, was ihn laut Apple von x86 unterscheidet. Das Unternehmen behauptet, dass der M1 nur ein Viertel des Stroms eines voll ausgelasteten x86-Chips verbraucht, mit Spielraum für viel mehr Leistung.Auch McAfee erklärt das in dem Interview wie folgt: "Ich würde sagen, die größte Innovation, die Apple in das Ökosystem eingebracht hat, ist die Akkulaufzeit und die Energieeffizienz , die sich aus dem Erbe der Mobiltelefonie ergibt, und die Übertragung auf den PC-Bereich, ausgehend von der Designmethodik für Mobiltelefone." Apple und AMD sind weiterhin Partner in vielen anderen Bereichen. Große Angst vor Apple als Chip-Entwickler hat AMD aber nicht.