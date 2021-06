AMD beendet Grafikkarten-Treiber-Support für Windows 7 und 8.1

Nvidia hat vor kurzem bekannt gegeben, dass man den Treiber-Support für Windows 7/8.1 bald einstellt, AMD macht den Schritt schon jetzt. Denn der Hersteller hat seinen 21.6.1-Treiber veröffentlicht und das ist der erste, der nicht für ältere Windows-Versionen verfügbar ist.

FidelityFX Super Resolution ist da

Windows 7 und Windows 8.1 sind jetzt "Legacy"

Besitzer von AMD-Karten können sich dieser Tage über ein neues Treiber-Update freuen, dieses bringt wie üblich Bugfixes und Support für diverse Spiele, aber auch ein neues Feature, nämlich FidelityFX Super Resolution (FSR). Das ist eine neue Upscaling-Technologie von AMD, die Ähnlichkeiten zu Deep Learning Super Sampling (DLSS) von Nvidia hat - aber keine Tensor Cores erfordert.FSR wird aber nicht pauschal für alle Games funktionieren, sondern entsprechende Optimierungen erfordern. AMD hat bisher für den Start die Unterstützung von sieben Spielen, darunter Godfall und Anno 1800, bestätigt, zu einem späteren Zeitpunkt sollen Games wie Baldur's Gate 3, Dota 2, Far Cry 6, Resident Evil Village und noch einige mehr dazukommen.Radeon Software Adrenalin 21.6.1 ist aber auch aus einem anderen Grund etwas Besonderes, denn es ist der erste AMD-Treiber, der nur noch Windows 10 unterstützt. Frühere Versionen des Betriebssystems bleiben hingegen außen vor und das bedeutet konkret bzw. in der Praxis Windows 7 und Windows 8.1 Die beiden älteren Microsoft-Betriebssysteme sind damit im so genannten "Legacy Support-Modell" angekommen, dieses betrifft auch älteren AMD-Grafikkarten. Die Übersicht der auf das Support-Abstellgleis geschobenen GPUs ist auf der AMD-Seite zu finden. Damit ist Radeon Software Adrenalin 21.5.2 der letzte Treiber, der Windows 7 und Windows 8.1 unterstützt.Die Legacy-Einstufung bedeutet in der Praxis, dass für Windows 7 und Windows 8.1 keine neuen Updates mehr kommen werden, AMD wird sich auch künftig nur noch auf Treiber für Windows 10 konzentrieren.