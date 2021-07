Battlefield 2042: EA gibt Starttermin der Open-Beta-Phase bekannt

Der DICE-Shooter Battlefield 2042 wird am 22. Oktober 2021 erscheinen. Im Vorfeld können sich Fans der Serie auf eine offene Beta-Phase freuen, zu der Electronic Arts (EA) jetzt den offiziellen Starttermin bekannt gibt. Spieler erhalten ab dem 4. September Zugriff auf die Testversion.

Early Access zur Battlefield 2042-Beta ab dem 4. September

Mit Battlefield 2042 schicken EA und DICE Shooter-Fans in eine nicht allzu entfernte Zukunft und sprechen dabei unter anderem von einem "bahnbrechenden First-Person-Shooter, der die moderne Multiplayer-Sandbox revolutionieren soll". Das Kernthema ist ein altbekanntes: Die Vereinigten Staaten und Russland ziehen die Welt mangels Nahrung, Energie und sauberem Wasser in einen totalen Krieg. Und an diesem sollen Spieler bereits im September teilnehmen können.Electronic Arts unterteilt den Start der Beta-Phase in zwei Gruppen. Wer Battlefield 2042 vorbestellt hat oder über eine kostenpflichtigen EA Play Pro-Mitgliedschaft verfügt, darf sich ab dem 4. September um 10 Uhr deutscher Zeit ins Gefecht begeben. Für alle anderen Spieler startet die offene Beta am 6. September um 10 Uhr. Einen Preload-Download bietet das Unternehmen bereits ab dem 3. September über die üblichen Quellen an - Origin, Steam und die jeweiligen Stores der Xbox- und PlayStation-Konsolen . Der Zugang zur Battlefield 2042-Beta endet am 11. September um 16 Uhr.Derzeit ist noch nicht bekannt, welche Inhalte in der Testversion zur Verfügung stehen werden. Der oben eingebettete Trailer zeigt jedoch erste Gameplay-Szenen und mit welcher Action zu rechnen ist. Der Multiplayer-Shooter bietet zum Release Online-Schlachten mit bis zu 128 Spielern und bekannte Battlefield-Modi wie Conquest und Breakthrough. Die Konsolen-Versionen sind hingegen auf maximal 64 Spieler begrenzt. Dynamisches Wetter, Umweltgefahren und "spektakuläre Weltereignisse" wie Tornados und Sandstürme sollen das Erlebnis noch intensiver machen.