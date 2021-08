"Ok Google": Android Wear OS soll andere Sprachassistenten erlauben

Die Markteinführung der neuen Generation der Galaxy-Watch-Reihe rückt näher, und es tauchen immer mehr Details über das Betriebssystem der Smartwatches auf. Es wird erwartet, dass das neue Wear OS 3 die Verwendung anderer Assistenten auf den Geräten unterstützt.

com.google.android.wearable.alternate_assistant

Die noch nicht offiziell bestätigte Änderung wurde vom Insider SnoopyTech auf Twitter an die Website 9to5Google weitergegeben. Dort fand man in der "Wear OS"-APK Hinweise auf ein Paket mit dem Namen "Wearable Alternate Assistant", dass eine App oder ein Systemdienst sein könnte:Die Option, Bixby auf dem neuen Wear OS 3 (oder einer anderen zukünftigen Version) zu verwenden, dürfte die erfreuen, die von einer älteren Galaxy Watch mit dem Tizen-System auf die neuen Modelle mit Wear OS 3 - und dessen One UI Watch-Anpassung - umsteigen. Dadurch wäre es diesen Nutzer:innen nämlich möglich, weiterhin auf den virtuellen Assistenten ihrer Wahl zu setzen.Die neue Galaxy Watch mit Wear OS wird voraussichtlich auf dem Galaxy-Unpacked-Event nächste Woche vorgestellt. Neben der Smartwatch werden als Highlights der Veranstaltung die faltbaren Handys Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 sowie die Bluetooth-Kopfhörer TWS Galaxy Buds 2 erwartet.Betrachtet man die Anzahl der Leser:innen, die in einer kürzlich durchgeführten Umfrage geantwortet haben, dass sie Bixby nutzen, so liegt Samsungs Assistent in der Beliebtheit weit abgeschlagen an dritter Stelle hinter Google Assistant und Amazon Alexa.Könnte es sich bei dieser Neuigkeit um nichts anderes als ein Entgegenkommen von Google handeln, um Samsung auf Android Wear OS zu bringen? Hinterlasst gerne Eure Meinung in den Kommentaren unten.