Hangouts' letztes Geleit: Nutzer sollen nun zu Google Chat wechseln

Google hat in Sachen Messenger nicht gerade den besten Ruf. Das ergibt sich aus dem Umstand, dass man es seit Jahrzehnten nicht schafft, eine Chat-Plattform zu etablieren. Ein Beispiel ist Hangouts und hier ist demnächst endgültig Schluss - in Richtung Google Chat.

"Es ist Zeit, zu Google Chat zu wechseln"

Google Hangouts war einst ein Feature von Google+, 2013 wurde es dann vom sozialen Netzwerks abgekoppelt und zum eigenständigen Messenger. Doch der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View hatte auch mit dieser Kommunikationsplattform kein Glück und so begann schon vor Jahren der lange Tod von Hangouts.Denn Hangouts wurde schon lange zu Grabe getragen bzw. wurde dieses ausgebuddelt - das Begräbnis dauert aber eben schon seit Jahren. Denn in der einen oder anderen Form lässt sich die Plattform immer noch nutzen. Nun scheint es aber tatsächlich soweit zu sein.Denn aktuell bekommen Nutzer auf Android und iOS mit kostenlosen Personal-Kontos (Hangouts bleibt als Business-Plattform bestehen) eine Mitteilung, laut der sie aufgefordert werden, auf Google Chats zu wechseln. Das ist mehr als ein freundlicher Hinweis, die Anwender werden nun vor vollendete Tatsache gestellt. Denn sie werden informiert, dass Hangouts für Privatnutzer durch Google Chat ersetzt wird (via 9to5Google ).Wer auf die Desktop-Webseite von Hangouts geht, kann dort ebenfalls nicht mehr mit seinen Kontakten kommunizieren, denn auch dort öffnet sich ein Fenster, das mitteilt: "Es ist Zeit, zu Google Chat zu wechseln. Hangouts wird demnächst eingestellt. Wechsle jetzt zu Google Chat, um deine Hangouts-Unterhaltungen mit neuen Funktionen fortzuführen."Wer die Nachricht anklickt, bei dem landen die Nachrichten fortan in der neuen Chat-Anwendung von Google, von Hangouts werden sie abgemeldet. Man bekommt dann entsprechend auch keine Hangouts-Benachrichtigungen. Per mobiler Neuanmeldung ist es allerdings möglich, Hangouts erneut zu reaktivieren - allerdings verzögert man in diesem Fall nur das Unvermeidliche, denn nach 2021 wird bei Hangouts endgültig Schluss sein.