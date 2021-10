Galaxy Watch 4: Samsung stellt seinen Browser für Wear OS bereit

Samsung hat einen Internet-Browser für das Smartwatch-Be­triebs­sys­tem Wear OS veröffentlicht. Davon können vor allem die Besitzer einer Galaxy Watch 4 profitieren. Die App wird im Play Store angeboten und kann auf jedem Wearable , auf dem Wear OS läuft, verwendet werden.

Browser lädt nur die Desktop-Seiten

Ursprünglich war die Wearable-Version des 'Samsung Internet' genannten Browsers für Tizen OS verfügbar. Laut 9to5google haben die Entwickler die App jetzt angepasst, sodass das Programm auch auf Wear OS läuft. Dass die Galaxy Watch 4 das Google-Betriebssystem verwendet, dürfte Samsung dazu motiviert haben, den Browser für Wear OS anzubieten und im Play Store bereitzustellen.Der Browser kann mit Hilfe von Gesten bedient werden. So können die Nutzer von einer Ecke in die Mitte des Bildschirms wischen, um die Ränder einer Seite zu sehen. Darüber hinaus gibt es einen Zoom-Modus, der den Text auf den meisten Seiten leicht vergrößert.Natürlich enthält die Wearable-Version des Browsers nicht alle Features, die auf Android-Smartphones zur Verfügung stehen. Die App ist also nur dazu geeignet, schnell etwas im Internet nachzuschauen. Außerdem lädt der Browser ausschließlich die Desktop-Versionen der angeforderten Seiten.Um die Samsung Internet-App auf der Galaxy Watch 4 oder Watch 4 Classic verwenden zu können, muss die Anwendung zunächst aus dem Google Play Store heruntergeladen werden. Das ist entweder über die Smartwatch selbst oder über ein mit der Uhr gekoppeltes Smartphone möglich. Im Gegensatz zu vielen anderen Browsern bringt Samsung Internet einen integrierten Adblocker sowie zusätzliche Features zum Schutz der Privatsphäre mit sich.