Samsung bereitet drei neue Smartwatches vor - mit Wear OS statt Tizen

Samsung feiert mit seinen Smartwatches recht große Erfolge, entspre­chend viele haben eine Galaxy Watch am Handgelenk. Und damit nutzen sie Tizen als Betriebssystem. Doch es zeichnet sich immer mehr ab, dass der koreanische Hersteller künftig auf Googles Wear OS setzen wird.

Codenamen: Wise, Fresh und Lucky

Samsung

Die letzte Smartwatch der Koreaner ist bereits vor einer ganzen Weile präsentiert worden, Samsung hat die Galaxy Watch 3 im August 2020 gezeigt und gestartet. Das bedeutet, dass die Nachfolger längst in Entwicklung sind und es gibt bereits länger Berichte, dass sich bei der nächsten Ausgabe eine signifikante Überarbeitung anbahnt. Das betrifft offenbar nicht nur die Hardware, sondern auch die Software, genauer gesagt das Betriebssystem.Denn laut Informationen von SamMobile sind bei Samsung derzeit gleich drei Smartwatches in der Mache, ein Modell soll eine rotierende Lünette mitbringen, zwei der Uhren (eine davon als "Active") dürften ein eher sportlicheres Design haben. Die Codenamen sind Wise, Fresh und Lucky.Aktuell scheint auch festzustehen, dass Samsung sich von Tizen als Betriebssystem verabschieden wird. Gerüchte und Hinweise dazu gibt es seit bereits einigen Monaten. SamMobile bestätigt diese nun, demnach werde bei den neuen Smartwatches Googles Wear OS zum Einsatz kommen. Dieses wird aber eine Samsung-eigene Oberfläche bekommen, nämlich One UI 3.x. Das bedeutet konkret, dass sich die Smartwatch-Software nach wie vor vertraut anfühlen soll, der OS-Unterbau aber komplett neu sein wird.Bisher war Wear OS aber wohlgemerkt keine echte Erfolgsgeschichte. Der Suchmaschinenriese dürfte aber heute Abend auf seiner Entwicklermesse Google I/O eine rundum überarbeitete Version seines Betriebssystems für Wearables vorstellen und das hat möglicherweise auch für die Koreaner eine entscheidende Rolle beim Wechsel gespielt. Und wer weiß: Vielleicht gibt es auf der Google I/O auch einen Gastauftritt von Samsung.