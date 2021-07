WIKO Y62: Einsteiger-Smartphone mit Android Go startet für 90 Euro

90 Euro ist auch im hart umkämpften Smartphone-Markt ein echt guter Preis. Wiko zeigt mit dem neuen Modell Y62, wie weit man es mit dem Gleichgewicht zwischen Features und Kosten bei einem Einsteiger-Gerät treiben kann.

Lange Laufzeit, großes Display, kleiner Preis

Wiko Y62: Android Go für 90 Euro

Kein 5G aber Dual SIM

Wiko

Die rasante Entwicklung im Smartphone-Bereich macht immer günstigere Geräte immer besser. Und neben teuren Hauptgeräten ist es für viele Nutzer auch immer normaler, für verschiedenste Zwecke Zweitgeräte zum Einsatz zu bringen. Wiko bringt am 9. Juli mit dem Y62 ein Gerät nach Deutschland, dass genau in der Nische der Einsteiger- und Zweitgeräte platziert wird - und mit seinem Preis von 90 Euro auf sich aufmerksam machen dürfte.Den weniger tiefen Griff in den Geldbeutel müssen Nutzer dann natürlich mit einer gewissen Genügsamkeit bezahlen. Auf dem Y62 kommt die Go-Edition von Android 11 zum Einsatz, die auf Geräte mit wenig Leistung ausgelegt ist - also schon auf die schwache Hardware verweist. Wiko stellt für diese "leichtere" Version des Google-OS einen "Simple Mode" bereit, der die Oberfläche noch einmal deutlich vereinfacht und auf wichtige Apps und Kontakte reduziert.Die Software bringt dann im Zusammenspiel mit der Hardware den Vorteil, dass Wiko beim Y62 eine recht gute Laufzeit erreichen kann. Der 3000 mAh Akku soll das Gerät rund 1,5 Tage ohne Steckdosenanschluss versorgen - natürlich abhängig von der Intensität der Nutzung. Das Display misst 6,1 Zoll, hier wird der Verbrauch aber von der recht geringen Auflösung von 720 x 1560 Pixeln im Zaum gehalten.In der Brust des Wiko Y62 schlägt der MediaTek Helio A20, eine Quad-Core-CPU mit vier Cortex-A53-Kernen, der sich mit der Minimalausrüstung von 1 GB Arbeitsspeicher begnügen muss. Speicher werden intern 16 GB bereitgestellt, eine Erweiterung per microSD-Karte kann zusätzliche 256 GB bringen. Gefunkt wird hier mit LTE, WiFi 4 und Bluetooth 4.2, zwei Nano-SIM-Slots macht Dual-SIM-Betrieb möglich.