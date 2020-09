Wiko View 5 & 5 Plus: XXL-Display, XXL-Akku & mehr für unter 200 Euro

In der Smartphone-Klasse unter 200 Euro wird immer mehr geboten, genau in diesem Bereich platziert Wiko jetzt auch die Modelle View 5 & View 5 Plus. An Bord sind 6,55 Zoll-Displays, 5000-mAh-Akkus, vier Kameras und als Extra auch noch Wireless-Kopfhörer.

Großer Akku und kleines Extra

Um die Rundum-Leistung eines Smartphones einschätzen zu können, helfen nur Alltagstests. Zumindest laut Blick auf das Datenblatt hat Wiko bei seinen neuen Einsteiger-Modellen View 5 und View 5 Plus, die jetzt laut heise vorgestellt wurden, einiges zu bieten. Anders, als das bei anderen Herstellern mit Plus-Modellen oft üblich ist, gibt es hier aber keinen Unterschied in der Größe, das View 5 Plus setzt vielmehr lediglich auf großzügiger bemessenen Speicher. Hier gibt es 4 GB RAM und 128 GB Speicher, das View 5 kommt auf 3GB RAM und 64 GB Speicher - beide können per MicroSD um 256 GB erweitert werden.Das Display bietet bei beiden Modellen bei einer Größe von 6,55 Zoll eine HD+-Auflösung von 1600 x 720 Pixeln - das entspricht einer Pixeldichte von 267 dpi. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixel auf und sitzt hinter einem Display-Loch am oberen linken Rand. Auf der Rückseite gibt es gleich ein Quad-Kamera-Setup: 48 MP, 8 MP, 5 MP und 2 MP. Die Hauptkamera wird dabei von Ultraweitwinkel, einem Sensor für Tiefeninformationen und einer Marko-Kamera ergänzt. Als OS kommt Android 10 zum Einsatz.Für viele Nutzer bringen die Modelle mit dem großzügig bemessenen Akku wohl noch ein wichtiges Argument mit. Wiko verbaut hier einen Stromspeicher mit 5000 mAh, der laut dem Hersteller für bis zu 3,5 Tage Laufzeit sorgt - hier müssen Tests die real erreichbaren Werte zeigen. Beiden Modellen liegen dann auch noch die kabellosen In-Ear-Kopfhörer WiShake Pocket bei, die einzeln für rund 40 Euro angeboten werden. Für das Wiko View 5 werden 169,99 Euro aufgerufen, das Wiko View 5 Plus geht für 199,99 Euro in den Handel, Verkaufsstart ist der 10. September.