Overkill: Gigabyte stellt neue 32-TB-SSD im RAID0 mit 28 GB/s vor

Mit der Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD zeigt Gigabyte seine Vorstellung eines Solid State Drives mit "bahnbrechender Performance". Die PCIe-Erweiterung fasst bis zu acht einzelne NVMe-SSDs mit maximal 32 TB Speicher und liefert dabei einen Datendurchsatz von 28 GB/s.

Für die Extra-Portion SSD-Speicher und Geschwindigkeit

Gigabyte

Während Otto Normalverbraucher mit günstigen, ein bis zwei Terabyte großen Flash-Speichern vollkommen zufrieden ist, suchen Gamer scheinbar eine neue Superlative. Gigabyte möchte diesen Wunsch erfüllen und bringt unter seiner Gaming-Marke Aorus eine neue PCIe-Erweiterungskarte auf den Markt, die gänzlich mit SSDs bestückt ist. Dabei verwendet der taiwanische Hersteller acht SSDs der eigenen Aorus Gen4 7000s , die jeweils mit einer Speicherkapazität von 4 TB ausgestattet sind. Insgesamt stehen also 32 TB zur Verfügung.Im RAID0-Verbund sollen die acht Flash-Speicher Transferraten von bis zu 28 GB/s beim sequentiellen Lesen erreichen und somit beinahe den Grenzwert einer PCIe 4.0 x16-Schnittstelle (max. 31,5 GB/s) ausreizen. Beschrieben werden die SSDs sequentiell mit 26,5 GB/s, wie ein erster Test mit dem Benchmark-Tool CrystalDiskMark 7.0 bestätigt. Die Steuerung übernimmt laut Gigabyte ein Phison PS5018-E18-Controller, während die Kühlung der Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD durch einen Aluminium-Kühlkörper und zwei Axiallüfter gewährleistet werden soll.Den Preis und die Verfügbarkeit seiner 32-TB-SSD im RAID0-Verbund gab Gigabyte bisher nicht bekannt. Die verbauten Aorus Gen4 7000s-SSDs schlagen hierzulande jedoch bereits in ihrer 2-TB-Variante mit jeweils 400 Euro zu Buche. Preise zwischen 6000 bis 8000 Euro wären also nicht unrealistisch. Offen bleibt zudem, ob Gigabyte seine PCIe-Erweiterungskarte auch mit einer kleineren Bestückung anbieten wird, um eventuell sogar den Massenmarkt zu bedienen. Denkbar wäre es zudem, das Modul ohne SSDs in den freien Handel zu bringen und Nutzern die Bestückung selbst zu überlassen.