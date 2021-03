Schnell auch ohne DRAM-Cache: Die Samsung SSD 980 im Test

Samsung weitet seine aktuelle SSD-Generation weiter aus: Bei der SSD 980 verzichtet der Hersteller nicht nur auf das "Pro" oder "Evo" im Namenszusatz, sondern setzt auch beim DRAM den Rotstift an. Dennoch soll die vergleichsweise günstige NVMe-SSD hohe Über­tra­gungs­ra­ten erreichen. Ob das wirklich stimmt, hat unser Kollege Johannes Knapp ge­tes­tet.Anders als die SSD 980 Pro muss die SSD 980 ohne DRAM auskommen. Stattdessen macht sich Samsung die sogenannte Host Memory Buffer-Technologie zunutze. Hier wird dann ersatzweise ein Teil des DRAMs des Prozessors genutzt, um eine maximale Le­se­ge­schwin­dig­keit von 3500 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB/s zu erreichen. Diese Werte werden allerdings nur bei der größten Version mit 1 TB erreicht. Getestet wur­de das Modell mit 500 GB. Bei dieser bestätigt die Software CrystalDiskMark die Herstellerangaben.Die Samsung SSD 980 ist in den Größen 250 GB, 500 GB und 1 TB erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen gibt Samsung mit 49,90 Euro, 79,90 Euro und 129,90 Euro an.