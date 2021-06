Galaxy S21 FE: Samsung stoppt Produktion wegen Akku-Problemen

Die diesjährige Fan Edition des Samsung-Flaggschiffs Galaxy S21 sollte ursprünglich im August das Licht der Welt erblicken. Aus diesen Plänen dürfte allerdings nichts mehr werden. Aufgrund eines Akku-Problems hat der Hersteller die Produktion des Smartphones vorerst gestoppt.

Fortsetzung wohl im kommenden Monat

Aus einem Bericht von ETNews geht hervor, dass Samsung die Produktion der Galaxy S21 FE vorübergehend ausgesetzt hat. Die zugelieferten Komponenten werden nun stattdessen in anderen Samsung-Modellen verbaut. Wie der Leaker Ice Universe schreibt, ist ein man­gel­haf­tes Bauteil in der Stromversorgung für den Produktionsstopp verantwortlich. Der Akku scheint die Qualitätsanforderungen des Herstellers nicht vollständig erfüllen zu können.Wann die Produktion fortgesetzt werden kann, ist aktuell noch unklar. Es ist wahrscheinlich, dass das Problem in den kommenden Wochen behoben wird, sodass die Fertigung etwa in einem Monat wieder anlaufen kann. Ob die Galaxy S21 Fan Edition noch zusammen mit dem Galaxy Z Flip 3 und Fold 3 präsentiert wird, bleibt offen. Womöglich zeigt Samsung das Smartphone im Rahmen des Events Anfang August und liefert das Gerät etwas später als die anderen neuen Modelle aus.Vorherigen Leaks zufolge besitzt die Galaxy S21 Fan Edition ein 6,4 Zoll großes Display, das von einem Akku mit einer Kapazität von 4500 mAh mit Strom versorgt wird. In dem Smart­pho­ne kommt ein Snapdragon 888- oder Exynos 2100-SoC zum Einsatz. Die CPU ist an ein 5G-Modem und an 128 oder 256 Gigabyte internen Speicher angebunden. Das Gerät könnte hierzulande für weniger als 600 Euro auf den Markt gebracht werden und damit günstiger als die Fan Edition aus dem letzten Jahr sein. Für die S20 FE wurden 699 bzw. 799 Euro fällig.