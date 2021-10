Samsung Galaxy S21 FE auf Januar verschoben, S22-Serie auch später?

Samsung hat sich offenbar endlich auf einen Termin für die Einführung des Samsung Galaxy S21 FE festgelegt. Die "Fan Edition"-Variante der S21-Serie soll jetzt angeblich erst im Januar auf den Markt kommen. Sie würde damit wohl kurz vor der Galaxy S22-Serie starten, die sich nun aber wohl verspätet.

Einführung war zwischenzeitlich als Ganzes gefährdet

Samsung / Android Headlines

Wie der US-YouTuber Jon Prosser über seinen Twitter-Account verlauten ließ, plant Samsung die Vorstellung des neuen Samsung Galaxy S21 FE jetzt für den 11. Januar 2022. Damit kommt das Gerät wohl rund ein halbes Jahr später auf den Markt, als von Samsung ursprünglich geplant.Auch andere Quellen bestätigen, dass Samsung den Launch des S21 FE auf Januar verschoben hat. Ursprünglich wurde das Gerät schon Mitte des Jahres 2021 erwartet. Später erfolgte dann eine Verschiebung, so dass zwischenzeitlich ein Launch im Oktober vorgesehen war. Doch auch daraus wurde nichts, so dass die Einführung sogar vorrübergehend gänzlich auf der Kippe stand.Samsung hat sich inzwischen dann wohl doch für den Launch entschieden, auch wenn das S21 FE nun wohl eine deutlich kleinere Rolle spielen wird als zunächst angedacht. Wahrscheinlich sollte die neue "Fan Edition", die durch einige Einsparungen deutlich günstiger gewesen wäre als die normalen S21-Modelle, die Verkaufszahlen nochmal kräftig ankurbeln. Mit dem Vorgänger Galaxy S20 FE hatte Samsung durchaus einigen Erfolg, doch startete dieses Modell noch ganz regulär in den Markt.Mit der Verschiebung des Galaxy S21 FE auf Mitte Januar 2022 dürfte sich auch ein späterer Launch der mit Spannung erwarteten Smartphones der Samsung Galaxy S22-Serie abzeichnen. Damit sich die Geräte nicht gegenseitig "kannibalisieren", wird Samsung mit einiger Sicherheit von einem bisher für Januar geplanten Launch der S22-Reihe abrücken. Stattdessen dürften die High-End-Smartphones der nächsten Generation erst einen oder zwei Monate später als gedacht vorgestellt werden.