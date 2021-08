Galaxy S21 FE: Smartphone soll doch früher als erwartet erscheinen

Die Fan Edition des Samsung Galaxy S21 könnte doch etwas früher als erwartet auf den Markt gebracht werden. Einem neuen Leak zufolge wird das Smartphone Anfang September vorgestellt. Aufgrund von Lie­fer­schwie­rig­kei­ten wurde der Produktionsstart zuvor verschoben.

Der Leaker " Mauri QHD " (via Sammobile ) schreibt, dass er aus einer zuverlässigen Quelle einen Release-Termin zum Galaxy S21 FE erfahren habe. Der Information zufolge wird das Smartphone am 8. September das Licht der Welt erblicken. Sollte sich der Leak als wahr herausstellen, kommt die preiswertere Version des Samsung-Flaggschiffs deutlich früher als noch vor wenigen Wochen angenommen auf den Markt. Ursprünglich hätte die Galaxy S21 Fan Edition zusammen mit dem Galaxy Z Flip 3 und Z Fold 3 präsentiert werden können.Dann sind jedoch Verzögerungen in der Lieferkette aufgetreten. Die erforderlichen Chips konnten nicht geliefert werden, sodass die Produktion erst später aufgenommen wurde. Samsung soll sogar überlegt haben, in bestimmten Regionen kein Snapdragon-SoC, sondern einen Exynos-Prozessor zu verbauen.Da die Galaxy S21 Fan Edition vor kurzem in einem Eintrag in der Google Play Console aufgetaucht ist, wäre es durchaus möglich, dass das Gerät in der kommenden Woche angekündigt wird. Bislang hat sich Samsung allerdings noch nicht selbst zu einem Launch-Event geäußert, sodass offen bleibt, ob das Smartphone tatsächlich im September erscheint.Die Galaxy S21 FE soll über einen Snapdragon 888-Prozessor, der von acht Gigabyte RAM unterstützt wird, verfügen. Das Smartphone ist mit 128 bzw. 256 Gigabyte Speicher ausgestattet und bringt einen 6,5 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit sich. Das Display löst in FHD+ auf und bietet eine Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hertz. Der Akku ist 4500 mAh groß und kann mit einem 25-Watt-Netzteil aufgeladen werden. Im Kamera-Modul sind zwei Zwölf-Megapixel-Sensoren und eine Acht-Megapixel-Linse verbaut.