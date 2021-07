Galaxy S21 Fan Edition: (fast) alle Infos zum günstigen Top-Smartphone

Samsung hat den Launch des Galaxy S21 FE zwar vermutlich in Richtung Oktober verschoben, doch schon jetzt liegen fast alle Details zu dem neuen High-End-Smartphone vor, das wohl zu eher günstigen Preisen in den Handel kommen wird. Hinzu kommen neue offizielle Render.

TENAA verrät technische Daten vorab

Abgespeckte Kamera-Hardware

Samsung / Android Headlines

Das Samsung Galaxy S21 FE ist eine sogenannte Fan Edition, also eine Art leicht abgespeckte, aber dafür deutlich günstigere Version der aktuellen Top-Smartphones der diesjährigen Galaxy S-Reihe. Das Gerät verbindet eine sehr gute Ausstattung mit niedrigen Preisen und soll vor allem in der zweiten Jahreshälfte noch einmal kostenbewusste Kunden zu Samsung-Produkten locken.Bei der chinesischen Funk-Zulassungsbehörde TENAA sind jetzt die ausführlichen Spezifikationen des Samsung Galaxy S21 FE mit der Modellnummer SM-G9900 aufgetaucht. Dabei handelt es sich zwar um das chinesische Modell, doch dieses dürfte sich - wenn überhaupt - nur in Software-Details wie etwa der Unterstützung unterschiedlicher Mobilfunk-Frequenzen von den für westliche Märkte bestimmten Modellen SM-G990U und SM-G990B unterscheiden.Das Gerät besitzt den Angaben zufolge ein 6,4 Zoll großes OLED-Display mit 2340 x 1080 Pixeln Auflösung, das laut einigen gestern Abend von Chef-Leaker Evan Blass veröffentlichten Animationen des US-Netzbetreibers Verizon flach gehalten sein soll. Es besitzt eine mittig unterhalb des oberen Display-Rands positionierte Frontkamera mit 12 Megapixeln Auflösung.Auf der mit höchster Wahrscheinlichkeit aus Kunststoff gefertigten Rückseite des Galaxy S21 FE sitzen drei Kameras, jeweils mit 32, 12 und 8 Megapixeln auflösen. Offen ist noch, welchen Zweck diese jeweils erfüllen, es ist aber davon auszugehen, dass wir es hier vermutlich mit einer 32-Megapixel-Kamera als Hauptsensor, einer 12-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel-Aufnahmen und eine 8-Megapixel-Kamera für Zoom-Fotos zu tun haben.Unter der Haube steckt in der chinesischen Variante des Galaxy S21 FE der Snapdragon 888 Octacore-SoC, der mit seinen bis zu 2,84 Gigahertz schnellen CPU-Cores die Speerspitze in Sachen Leistung in Android-Smartphones bildet. Der Chip könnte in Europa unter Umständen einem Samsung Exynos 2100 weichen, weil die Verfügbarkeit des Qualcomm-SoCs nicht in den für einen weltweiten Einsatz nötigen Stückzahlen gegeben ist.Hinzu kommen acht Gigabyte Arbeitsspeicher und ein 128 oder 256 GB großer interner Flash-Speicher. Der Arbeitsspeicher könnte in Europa aus Kostengründen zumindest optional auch noch etwas kleiner ausfallen. Äußerst begrüßenswert ist sicherlich, dass Samsung dem Galaxy S21 FE wieder einen MicroSD-Kartenslot verpasst, mit dem sich der interne Flash-Speicher deutlich ausbauen lässt.Zur weiteren Ausstattung gehören ein 4370 mAh großer Akku, der zwar nicht überragend, aber durchaus ausreichend dimensioniert ist. Er kann mittels USB Type-C-Anschluss mit bis zu 25 Watt schnell geladen werden. Hinzu kommen natürlich 5G-Support und Dual-GPS, Bluetooth 5.2 und WiFi6. Als Betriebssystem soll hier Android 11 zum Einsatz kommen, dem Samsung natürlich wieder seine angepasste One UI Oberfläche verpasst. Blass' Bilder machen außerdem klar, dass das Galaxy S21 FE mit einem Metallrahmen aufwarten wird.