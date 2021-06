Galaxy S21 FE: Neue Fan-Edition von Samsung soll viel günstiger sein

Auch in diesem Jahr bringt Samsung wieder eine "Fan Edition" seiner Serie von Flaggschiff-Smartphones. Das sogenannte Samsung Galaxy S21 FE soll im Vergleich zum Vorgängermodell einen deutlichen Preisnachlass mit sich bringen. Für die Kunden ist das sicher eine gute Nachricht.

Preisnachlass auch international?

Laut einem Bericht des Korea Herald vom Wochenende, will Samsung laut Quellen aus der Indutrie ab August mit der Einführung des neuen Samsung Galaxy S21 FE beginnen. Das Gerät wird angeblich ein ganzes Stück günstiger zu haben sein als der Vorgänger, der zu Preisen von 699 beziehungsweise 799 Euro in den Handel gestartet war.Wie groß die Preisreduktion sein soll, lässt sich aus europäischer Sicht noch nicht hundertprozentig sagen. Für Südkorea spricht der Bericht von Preisen zwischen 700.000 und 800.000 Won je nach Ausstattung. Das Vorgängermodell Galaxy S20 FE war für knapp 900.000 Won in den Markt gestartet.Umgrechnet entspricht dies jeweils rund 520 und 590 Euro beim neuen S21 FE und rund 670 Euro Einstiegspreis beim Vorgänger. Damit wäre der Preis des neuen Geräts rund ein Fünftel niedriger als zuvor, wobei noch vollkommen offen ist, wie Samsung den Rückgang des Endkundenpreises ermöglichen will.Denkbar wäre, dass man bei den Materialien, dem Display und der verwendeten CPU-Plattform Einsparpotenzial gefunden hat und es ausnutzen will. Auch beim Speicher dürften sich ein paar Euro sparen lassen, indem Samsung die Basisversion mit "nur" sechs Gigabyte Arbeitsspeicher ausrüstet.Durch die Verwendung von Kunststoff an Stelle von Glas auf der Gehäuserückseite dürften die Herstellungskosten ebenfalls ein weiteres Stückchen sinken. Um möglichst viele Kunden anzusprechen, will Samsung laut jüngsten Berichten auf eine bunte Farbpalette aus Grün, Violett, Pink, Blau und Grau setzen. Weitere Details zum Galaxy S21 FE dürften zum Teil auch schon vor dem Anfang August erwarteten Launch an die Öffentlichkeit gelangen.