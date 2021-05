Galaxy S21 Fan Edition: Produktions-Start und Farben durchgesickert

Samsung möchte sein Flaggschiff-Modell in diesem Jahr zum zweiten Mal in einer sogenannten Fan Edition anbieten. Nachdem vor kurzem erste Renderbilder zu dem Gerät durchgesickert sind, ist nun ein Leak mit dem Termin für den Produktions-Start und den Farbvarianten aufgetaucht.

Smartphone soll in vier Farben erscheinen

6,4-Zoll-Bildschirm & Exynos 2100 oder Snapdragon 888

Alles zu den neuen Samsung-Smartphones

Voice//OnLeaks

Im letzten Monat gab es Hinweise darauf, dass die Samsung Galaxy S21 Fan Edition am 19. August das Licht der Welt erblickt. Wie der Analyst Ross Young schreibt, wird Samsung voraussichtlich im Juli mit der Produktion des Geräts beginnen. Das bekräftigt den geplanten Launch-Termin im August. Wie üblich sollte beachtet werden, dass es sich nur um einen Leak und nicht um eine offizielle Ankündigung handelt. Es wäre denkbar, dass der südkoreanische Elektronik-Hersteller die Pläne in den nächsten Wochen ändert oder den Release verschiebt.Neben dem Zeitraum für die Aufnahme der Produktion hat Ross Young auch Details zu den Farbvarianten in Erfahrung bringen können. Die Galaxy S21 Fan Edition soll in vier un­ter­schied­lich­en Designs erscheinen. Dem Leak zufolge soll es eine graue, eine hellgrüne, eine hell­vio­let­te und eine weiße Farbvariante geben. Weitere Versionen scheinen derzeit noch nicht geplant zu sein. Ob sämtliche Modelle auch hierzulande erscheinen, ist ebenfalls unklar.Sofern vorherige Gerüchte und Leaks der Wahrheit entsprechen, wird die Galaxy S21 Fan Edition über ein 6,4 Zoll großes Display verfügen. Im Inneren kommt vermutlich ein Exynos 2100- oder Snapdragon 888-SoC zum Einsatz. Der interne Speicher ist 128 oder 256 Gigabyte groß. Die neue Flaggschiff-Variante wird mit etwa 700 Dollar zu Buche schlagen.