Halo TV-Serie: Leak liefert erste Bilder & Ankündigung könnte anstehen

Das Halo-Universum schickt sich seit Jahren an, auch als TV-Serie über Bildschirme zu flimmern. Jetzt gibt es ein deutliches Lebenszeichen: Im Netz tauchen Bilder auf, die Einblick in den ersten, noch unveröffentlichten Trailer gewähren sollen. Alles deutet auf die E3.

Ein Leak bleibt ein Leak, aber der erste Eindruck würde schon mal gefallen

Mit Prise Salz in die Spekulation

Seit nunmehr zwei Jahrzehnten kann die Halo-Reihe auf eine begeisterte Fan-Basis verweisen. Ein Thema, das unter Liebhabern der Shooter-Familie seit Jahren für Gesprächsstoff sorgt, ist eine lange geplante und dann auch vorangetriebene Umsetzung als Liveaction-TV-Serie. Aktuell bekannte Fakten: Die Produktion der Serie war nach einer pandemiebedingten Pause im Sommer 2020 in Budapest wieder aufgenommen worden. 343 Industries hatte zu diesem Anlass als kleiner Vorgeschmack einen Blick auf einige der Requisiten gewährt und versprochen: "2021 gibt es so viel zu teilen."Seitdem konnten wir berichten, dass die Halo-TV-Serie vermutlich im Frühjahr 2022 auf Paramount+ startet . Was aber bisher immer noch fehlt: Einen erster Blick auf echte Szenen aus der Serie selbst. Genau hier will jetzt ein Reddit-Nutzer mit dem Namen u/Dilpickle6194 mit einem Leak Abhilfe schaffen. Zu sehen sind hier zehn Bilder, die direkt aus dem ersten Trailer zur TV-Serie stammen sollen. In Sachen Auflösung lassen diese angeblichen ersten Eindrücke auf jeden Fall noch zu wünschen übrig, zeigen aber eindeutig eine zum Halo-Universum passende Szenerie.Wie immer gilt bei solchen Leaks, dass diese mit Vorsicht zu genießen sind. Der Zeitpunkt, zu dem der anonyme Reddit-Nutzer hier neue Eindrücke liefern will, lädt aber zu halbwegs gezielten Spekulationen ein. Microsoft hat wiederholt betont, dass man beim Xbox Games Showcase im Rahmen der E3 2021 am 13. Juni natürlich einige Überraschungen bereithält.Dass dabei auch der überaus wichtige Titel Halo Infinite eine zentrale Rolle spielen wird, ist garantiert - und genau hier würde nach unserer Ansicht doch der erste Trailer der Halo-TV-Serie perfekt zur Abrundung der Veranstaltung beitragen.